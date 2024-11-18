Различные аналитики и эксперты давно предполагали, что Россия накапливает ракеты, готовясь к массированным обстрелам. Впрочем, точные данные по количеству ракет у врага знают наши разведчики.

Важно Летучая смерть: что известно о ракетах Х-101, которыми Россия атаковала Украину 13 ноября

Сколько Х-101 могут производить оккупанты каждый месяц

По состоянию на 11 ноября 2024 года на вооружении вооруженных сил страны-оккупанта находится около 300 крылатых ракет воздушного базирования Х-101. При этом, по оценкам военной разведки Украины, предприятия ВПК России могут производить 40 – 50 единиц таких ракет ежемесячно,

– проинформировал Андрей Юсов.

Враг действительно накопил ракеты – и применяет их

Если взглянуть на отчеты ВС по сбиванию ракет за последние несколько недель, заметно, что Россия атаковала Украину преимущественно "Шахедами". Во время атаки 13 ноября Воздушные силы сбили две ракеты Х-101. Удар 17 ноября был массированным, бойцы сбили 85 ракет Х-101 и "Калибр".

Ракеты Х-101 запускают самолеты Ту-160 и Ту-95МС. И довольно долгое время захватчики не обстреливали Украину именно ими.

Осенью самолеты стратегической авиации взлетали без пусков / Инфографика "Слово и дело"