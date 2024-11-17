З вечора 16 листопада окупанти запустили "Шахеди", а вдосвіта – ракети різних типів. Як летіли всі повітряні ці – повідомляє 24 Канал з посиланням на телеграм-канал "Радник".
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Маршрут руху ракет і "Шахедів" 17 листопада
Пізно ввечері 16 листопада російська армія запустила по території України дрони-камікадзе типу "Шахед". Вдосвіта 17 листопада російська атака ще тривала й близько 05:40 ворог запустив і ракети з бортів стратегічної авіації, а також з ракетоносіїв в акваторії Чорного моря.
Загалом, Росія запустила 90 БпЛА і 120 ракет різних типів. У мережі опублікували приблизну карту, як рухалися усі повітряні цілі.
Приблизна карта атаки 17 листопада / Інфографіка з мережі
Загалом, російська армія запустила:
- 1 гіперзвукова корабельна ракета 3М22 "Циркон";
- 8 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал";
- 101 крилата ракета Х-101 та "Калібр";
- 1 балістична ракета "Іскандер-М";
- 4 крилаті/протирадіолокаційні ракети Х-22/Х-31П;
- 5 керованих авіаційних ракет Х-59/Х-69;
- 90 ударних БпЛА.
Сили ППО протягом багатьох годин відбивали атаку і збили 144 цілі з 210.