З вечора 16 листопада окупанти запустили "Шахеди", а вдосвіта – ракети різних типів. Як летіли всі повітряні ці – повідомляє 24 Канал з посиланням на телеграм-канал "Радник".

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Маршрут руху ракет і "Шахедів" 17 листопада

Пізно ввечері 16 листопада російська армія запустила по території України дрони-камікадзе типу "Шахед". Вдосвіта 17 листопада російська атака ще тривала й близько 05:40 ворог запустив і ракети з бортів стратегічної авіації, а також з ракетоносіїв в акваторії Чорного моря.

Загалом, Росія запустила 90 БпЛА і 120 ракет різних типів. У мережі опублікували приблизну карту, як рухалися усі повітряні цілі.



Приблизна карта атаки 17 листопада / Інфографіка з мережі

Загалом, російська армія запустила:

1 гіперзвукова корабельна ракета 3М22 "Циркон";

8 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал";

101 крилата ракета Х-101 та "Калібр";

1 балістична ракета "Іскандер-М";

4 крилаті/протирадіолокаційні ракети Х-22/Х-31П;

5 керованих авіаційних ракет Х-59/Х-69;

90 ударних БпЛА.

Сили ППО протягом багатьох годин відбивали атаку і збили 144 цілі з 210.