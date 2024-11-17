Вранці 17 листопада росіяни масовано атакували Україну. Моніторингові канали повідомляли про рух ворожих цілей. Зокрема, біля 07:00 вони писали, що одна із крилатих ракет залетіла у повітряний простір Молдови, передає 24 Канал.

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Москва скористалася небом над Молдовою, аби атакувати Україну

У мережі тим часом поширили відео, на якому буцімто зафіксований проліт російської ракети над Молдовою.

Монітори повідомляли про проліт ракет над Молдовою / Скриншот

Проліт ракети загарбників над Молдовою: дивіться відео

Гучний проліт ракет над Молдовою: дивіться відео

Наразі Повітряні сили України офіційно не повідомляли про те, що снаряди країни-окупанта пролітали над Молдовою.

Також не було коментаря й від офіційного Кишинева. Щоправда, президентка країни Мая Санду засудила чергову масовану атаку на Україну.

Я рішуче засуджую масовані авіаудари Росії по енергетичній інфраструктурі в Україні. Використовувати зиму як зброю, щоб заморозити націю до покори, є жорстоким і неприйнятним,

– наголосила новообрана очільниця Молдови у посту в соцмережі "Х".

До слова, журналіст Андрій Цаплієнко припустив, що окупанти навмисно запустили свої ракети через територію Молдови, аби їх не позбивали українські засоби ППО