Утром 17 ноября россияне массированно атаковали Украину. Мониторинговые каналы сообщали о движении вражеских целей. В частности, около 07:00 они писали, что одна из крылатых ракет залетела в воздушное пространство Молдовы, передает 24 Канал.

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Москва воспользовалась небом над Молдовой, чтобы атаковать Украину

В сети тем временем распространили видео, на котором якобы зафиксирован пролет российской ракеты над Молдовой.

Мониторы сообщали о пролете ракет над Молдовой / Скриншот

Пролет ракеты захватчиков над Молдовой: смотрите видео

Громкий пролет ракет над Молдовой: смотрите видео

Пока Воздушные силы Украины официально не сообщали о том, что снаряды страны-оккупанта пролетали над Молдовой.

Также не было комментария и от официального Кишинева. Правда, президент страны Майя Санду осудила очередную массированную атаку на Украину.

Я решительно осуждаю массированные авиаудары России по энергетической инфраструктуре в Украине. Использовать зиму как оружие, чтобы заморозить нацию до покорности, является жестоким и неприемлемым,

– подчеркнула новоизбранная руководительница Молдовы в посте в соцсети "Х".

К слову, журналист Андрей Цаплиенко предположил, что оккупанты намеренно запустили свои ракеты через территорию Молдовы, чтобы их не сбили украинские средства ПВО