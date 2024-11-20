Про це 24 Каналу сказав заступник гендиректора компанії з виробництва РЕБ та експерт з авіації Анатолій Храпчинський. Він звернув увагу на деякі елементи останнього обстрілу та назвав цікаві деталі.

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Чим останні атаки по Україні були показовими

Як зазначив Храпчинський, ракети Х-101, які були запущені в бік України, здебільшого мали двигуни Р-95-300 старих радянських ракет Х-55. Це показує, що у Росії є певні проблеми з випуском двигунів для літаків та ракет.

Під час масованого обстрілу підіймалися не тільки літаки Ту-95, а також Ту-160. Тобто наявного авіапарку росіянам недостатньо для того, щоб зробити потужний масований обстріл крилатими ракетами клас Х-101/555.

Зараз Росія починає розбудову заводів, які раніше займалися виробництвом двигунів для ракет. Це лише підтверджує проблему,

– мовив заступник гендиректора компанії з виробництва РЕБ та експерт з авіації.

За його словами, росіяни на тлі того, що Україні дозволили бити по території Росії західною зброєю можуть активувати інформаційне поле та відповідати на це ракетними обстрілами зі свого боку. Тож є висока ймовірність повторення ракетного обстрілу найближчими днями.

Нагадаємо, 17 листопада російські війська здійснили одну з наймасованіших атак по Україні. Окупанти запустили 90 БпЛА та 120 ракет різних типів. Загалом 210 повітряних засобів ураження.

За даними ГУР, станом на 11 листопада 2024 року, на озброєнні збройних сил країни-окупанта перебуває близько 300 крилатих ракет повітряного базування Х-101.