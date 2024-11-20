Сегодня было много нервов и вопросов о какой-то особой опасности. Хотя сколько жестоких и подлых ударов России мы уже прошли за это время. Всегда надо обращать внимание на воздушную тревогу. У нас такой сосед – сумасшедший. Сегодня, в 1001-й день полномасштабной войны, Россия так же сумасшедшая, как и в 1000-й день, и 24 февраля. Информационное нагнетание, которое было сегодня, какие-то панические сообщения, которые пересылали, – все это только России же и помогает.

Пожалуйста, берегите себя, помогайте нашей армии и заботьтесь, в частности, чтобы никто не мог использовать ваши эмоции в своих собственных интересах. А мы продолжаем укреплять ПВО.