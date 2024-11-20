В эфире 24 Канала заместитель директора Центра исследований армии Михаил Самусь отметил, что есть очень мало информации об этой ракете.

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Существуют предположения, что это копия советской ракеты pioner РСД-10 "Пионер", которая была ракетой средней дальности на 6 тысяч километров. По меркам Холодной войны именно это считалось средней дальностью.

Это баллистическая ракета средней дальности с боеголовкой около 1,5 тонны для донесения до цели ядерного боезаряда,

– пояснил Михаил Самусь.

Он предположил, что Россия может запустить такую ракету по Украине, даже вообще без боезаряда запускать по Украине. Такими действиями страна-агрессор будет демонстрировать: "Мы отреагировали ядерной доктриной, а сейчас запускаем уже мощную ракету, которая может нести ядерный боезаряд и принести катастрофу в Украину и Европу. Если вы не остановитесь в поддержке Украины, мы запустим такую же ракету, но уже с ядерной боеголовкой".

Стоит отметить, что все ракеты, которые летят на Украину, это потенциальные носители ядерного оружия. То есть и "Калибры", и Х-101 и "Искандеры", и "Кинжалы", и "Цирконы".

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Михаил Самусь отметил, что это очень интересно, насколько эффективной будет система Patriot против такой ракеты. Сейчас это сложно сказать, ведь баллистическая траектория такой ракеты выше. То есть фактически это будет ракета, которую надо сбивать в стратосфере, а не тогда, когда она будет приближается к цели.

Однако здесь вопрос: на какой высоте, на какой скорости и на какой объект будет направлена ракета. Возможно, удастся сбить ее безопасно.

Однако есть ракеты-перехватчики. Они находятся недалеко от нас – в Польше и в Румынии. Это система Aegis с ракетами SM-6. Также есть система "Тайфун”, на которой можно располагать все ракеты SM-6,

– рассказал Самусь.

По его мнению, нам эти системы точно не передадут. Хотя, если, например, даже "пустышку" против нас используют, тогда у нас будут аргументы для того, чтобы нам несколько предоставили.