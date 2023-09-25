У Білому домі офіційно не підтвердили надання ракет ATACMS Україні, хоч чуток довкола цієї теми виникло багато. Громадський і політичний діяч зі США Юрій Рашкін пояснив 24 Каналу, що впливає на коливання з боку Сполучених Штатів.
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Чому виникає затримка в передачі ракет
В американському виданні NBC News повідомили, що Джо Байден начебто пообіцяв Україні невелику кількість ракет ATACMS на "перший час". Це буцімто сталося під час візиту Володимира Зеленського до США у вересні 2023 року.
Якщо ця інформація відповідає дійсності, то може бути кілька причин для подібного рішення.
Є кілька рівнів. Це й промацування реакції (Росії – 24 Канал), й обмежена кількість ракет, і спостереження за тим, як Україна їх використовуватиме. Коли в Штатах кажуть, що захоплюються ЗСУ, то це якраз про те, як чудово вони використовують їхню зброю,
– пояснив Юрій Рашкін.
Фактично для Сполучених Штатів це справді гарна можливість на практиці протестувати можливості їхньої зброї: як вона працює, що можна вдосконалити.
"ATACMS – це справді дуже потужна далекобійна зброя, тож Штати не хотіли виробляти мільйони, вони ж не Радянський Союз. Вони виготовили стільки, скільки потенційно їм потрібно і слідкують за своєю зброєю та як її використовують", – наголосив Рашкін.
Що відомо про ракети ATACMS / Інфографіка 24 Каналу
Потрібно розуміти, що існує багато бюрократичних моментів, які враховують при наданні озброєння. Особливо, якщо мовиться про такі потужні ракети. Безумовно, в США згодом збільшуватимуть бюджети і на виробництво нових ATACMS, і для модифікацій. Однак для цього потрібен час.
Юрій Рашкін про ATACMS для України: дивіться відео
Чутки про надання ATACMS: що відомо
- Під час візиту Володимира Зеленського до Сполучених Штатів відбулась зустріч із президентом США Джо Байденом. Після розмови Байден оголосив про новий пакет військової допомоги на 325 мільйонів доларів. Водночас ракет ATACMS, на які очікувала Україна, туди не увійшли.
- Незадовго після цього в американській пресі почали з'являтись новини з посиланням на неназвані джерела, що Байден ухвалив рішення про передачу невеликої кількості ракет. Однак публічно цього не оголошував з різних причин, зокрема задля ефекту несподіванки на полі бою.
- Цікаво, що в Адміністрації Джо Байдена відреагували на чутки, що стрімко поширились. Так, речниця Білого дому Карін Жан-П'єр не підтвердила інформації про передачу Україні далекобійних ракет. Водночас вона наголосила, що це питання не виключали із тем для обговорення із президентом США. Інших новин для оголошення вона не надала.