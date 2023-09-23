На чутки про надання Україні далекобійних ракет відреагувала Карін Жан-П'єр – речниця Білого дому. Водночас однозначної відповіді вона не дала.
Зверніть увагу США між двох вогнів: що вливає на рішення щодо передачі ATACMS
Я не збираюся підтверджувати повідомлення, що з'явилися. Президент (Байден – 24 Канал) вже давно сказав, що ATACMS не виключені з обговорення. Але в мене немає нічого нового для анонсу,
– наголосила Жан-П'єр.
Окрім того, вона прокоментувала переговори Зеленського та Джо Байдена. За словами Жан-П'єр, це надіслало світу потужний сигнал: Штати продовжують підтримувати Україну.
Що відомо про ATACMS для України
В NBC News заявили, що Байден пообіцяв Україні невелику кількість ракет ATACMS. Це сталося під час візиту Володимира Зеленського до США у вересні 2023 року. Тоді президенти провели переговори в Овальному кабінеті. Водночас у NBC News не повідомили жодної конкретики.