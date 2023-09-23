Про це 24 Каналу заявив російський опозиційний політик, чемпіон світу з шахів Гаррі Каспаров, зауваживши, що мовиться, зокрема, про те, чи готові США допомогти блискавично перемогти Україні у війні.

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"Наслідки цієї перемоги – звільнення усіх територій, підняття українського прапора в Севастополі – дуже вірогідно призведуть до незворотних політичних змін в Росії та потенційного розпаду Росії", – наголосив Каспаров.

За його словами, в адміністрації Байдена є потужне крило, у якому є, зокрема, радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван, директор ЦРУ Вільям Бернс та ще кілька людей. Мовляв, вони нібито панічно бояться такого розвитку подій.

"Цей баланс постійно ходить туди-сюди", – сказав російський опозиційний політик.

З іншого боку є ті, хто вважає, що перемога України треба для того, аби взагалі з'явився шанс для світоустрою. Цю партію, зауважив Гаррі Каспаров, очолює міністр оборони та міністр закордонних справ Сполучених Штатів.

Ця боротьба йде до того, що Байден вагається. Перебуваючи між двома фракціями у своїй адміністрації, Байден постійно рухається у цей бік,

– додав чемпіон світу з шахів.

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Крок за кроком

Каспаров зазначив, що немає жодних підстав для того, аби не давати ці далекобійні ракети Україні у повному обсязі. До того ж цю зброю рано чи пізно доведеться утилізувати. А за це треба буде платити гроші.

"Платити, аби їх розмонтували за кілька років або сьогодні дати Україні для розв'язання військових завдань, які стоять перед ЗСУ. Це рішення Байден ухвалює крок за кроком", – наголосив російський опозиційний політик.

Мовляв, таке саме було з РСЗВ HIMARS, танками та літаками. Він переконаний, що політична логіка в Америці диктує Байдену забезпечити Україну усією необхідною зброєю для перемоги у війні весною 2024 року. Адже далі у США президентські вибори, а затяжна війна гратиме проти адміністрації президента США.

Адміністрація Байдена просто буде вимушена у межах свого політичного виживання почати допомагати Україні у тому обсязі, який буде необхідний для повної перемоги весною наступного року,

– припустив Каспаров.

Історія дзеркальна

На думку чемпіона світу з шахів, якщо канцлер Німеччини Олаф Шольц заявить про надання далекобійних ракет Taurus, то це означатиме, що рішення щодо ATACMS ухвалене.

"Повторення дзеркальної історії з танками. Німеччина дивиться на Америку. Рішення про постачання німецьких ракет пов'язано не з французами, не з англійцями, а з американцями. Якщо Шольц оголосить про Taurus, означатиме, що ATACMS уже в дорозі", – наголосив російський опозиційний політик.

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