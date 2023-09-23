Об этом 24 Каналу заявил российский оппозиционный политик, чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров, отметив, что говорится, в частности, о том, готовы ли США помочь разгромно победить Украине в войне.

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"Последствия этой победы – освобождение всех территорий, поднятие украинского флага в Севастополе – очень вероятно приведут к необратимым политическим изменениям в России и потенциальному распаду России", – подчеркнул Каспаров.

По его словам, у администрации Байдена есть мощное крыло, в котором есть, в частности, советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, директор ЦРУ Уильям Бернс и еще несколько человек. Мол, они якобы панически боятся такого развития событий.

"Этот баланс постоянно ходит туда-сюда", – сказал российский оппозиционный политик.

С другой стороны, есть те, кто считает, что победа Украины нужна для того, чтобы вообще появился шанс для мироустройства. Эту партию, отметил Гарри Каспаров, возглавляет министр обороны и министр иностранных дел США.

Эта борьба идет к тому, что Байден сомневается. Находясь между двумя фракциями в своей администрации, Байден постоянно двигается в эту сторону,

– добавил чемпион мира по шахматам.

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Шаг за шагом

Каспаров отметил, что нет никаких оснований для того, чтобы не давать эти дальнобойные ракеты Украине в полном объеме. К тому же это оружие рано или поздно придется утилизировать. А за это нужно будет платить деньги.

"Платить, чтобы их размонтировали через несколько лет или сегодня дать Украине для решения стоящих перед ВСУ военных задач. Это решение Байден принимает шаг за шагом", – подчеркнул российский оппозиционный политик.

Мол, такое же было с РСЗО HIMARS, танками и самолетами. Он убежден, что политическая логика в Америке диктует Байдену обеспечить Украину всем необходимым оружием для победы в войне весной 2024 года. Ведь дальше в США президентские выборы, а затяжная война будет играть против администрации президента США.

Администрация Байдена просто будет вынуждена в рамках своего политического выживания начать помогать Украине в том объеме, который будет необходим для полной победы весной следующего года,

– предположил Каспаров.

История зеркальная

По мнению чемпиона мира по шахматам, если канцлер Германии Олаф Шольц заявит о предоставлении дальнобойных ракет Taurus, это означает, что решение по ATACMS принято.

"Повторение зеркальной истории с танками. Германия смотрит на Америку. Решение о поставках немецких ракет связано не с французами, не с англичанами, а с американцами. Если Шольц объявит о Taurus, значит, ATACMS уже в пути", – подчеркнул российский оппозиционный политик.

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