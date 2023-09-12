Соответствующее заявление сделал перед журналистами министр обороны Германии Борис Писториус. Таким образом, он намекнул, что не удастся повторить историю с танками. Тогда США подтолкнули Германию, объявив о передаче Abrams.
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Германия не ориентируется на США
Глава оборонного ведомства отметил, что в решении о предоставлении Украине крылатых ракет Taurus не ориентируются на США. Собственно все больше изданий и источников говорят, что наше государство получит вскоре ATACMS. Да и сам Владимир Зеленский выразил надежду, что эти ракеты нам передадут этой осенью.
В этой войне нет автоматизма,
– заявил Борис Писториус 11 сентября.
Он добавил, что сейчас в Германии не могут определиться с тем, передавать ли Украине ракеты Taurus.
Но он подчеркнул, что Берлин не будет принимать соответствующее решение только потому, что аналогичное было принято в США. То есть, если в Вашингтоне заявят, что дают ATACMS, ждать на следующий день подобного решения от Берлина не стоит.
В то же время, стоит помнить о заявлениях Олафа Шольца. Немецкий канцлер неоднократно намекал, что в вопросе предоставления оружия Берлин и Вашингтон будут действовать сообща.
Вопрос о ракетах Taurus продвигается
- Обратим внимание, что министр финансов Германии Кристиан Линднер в августе посещал Украину. Во время своего визита он сказал, что ракеты Taurus могут быть на вооружении нашего государства во время контрнаступления.
- Впоследствии глава оборонного комитета Бундестага Мари-Агнесс Штрак-Циммерман назвала того, кто блокирует передачу Taurus. По ее словам, единственным, кто тормозит этот процесс, является канцлер Олаф Шольц.
- Тем временем 11 сентября в Украину приезжал глава МИД Германии Анналена Бербок. В ходе встречи с ней Дмитрий Кулеба отметил, что вопрос предоставления Украине ракет Taurus "продвигается вперед".