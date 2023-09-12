Соответствующее заявление сделал перед журналистами министр обороны Германии Борис Писториус. Таким образом, он намекнул, что не удастся повторить историю с танками. Тогда США подтолкнули Германию, объявив о передаче Abrams.

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Германия не ориентируется на США

Глава оборонного ведомства отметил, что в решении о предоставлении Украине крылатых ракет Taurus не ориентируются на США. Собственно все больше изданий и источников говорят, что наше государство получит вскоре ATACMS. Да и сам Владимир Зеленский выразил надежду, что эти ракеты нам передадут этой осенью.

В этой войне нет автоматизма,

– заявил Борис Писториус 11 сентября.

Он добавил, что сейчас в Германии не могут определиться с тем, передавать ли Украине ракеты Taurus.

Но он подчеркнул, что Берлин не будет принимать соответствующее решение только потому, что аналогичное было принято в США. То есть, если в Вашингтоне заявят, что дают ATACMS, ждать на следующий день подобного решения от Берлина не стоит.

В то же время, стоит помнить о заявлениях Олафа Шольца. Немецкий канцлер неоднократно намекал, что в вопросе предоставления оружия Берлин и Вашингтон будут действовать сообща.

Напомним! Украина получила крылатые ракеты от Великобритании и Франции. Речь идет о Storm Shadow и Scalp соответственно. США и Германия не спешат принимать аналогичные решения, хотя вопрос тех же ATACMS стоит с самого начала полномасштабного вторжения.

Вопрос о ракетах Taurus продвигается