Відповідну заяву зробив перед журналістами міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. Таким чином він натякнув, що не вдасться повторити історію з танками. Тоді США підштовхнули Німеччину, оголосивши про передачу своїх Abrams.
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Німеччина не орієнтується на США
Очільник оборонного відомства зазначив, що в рішенні про надання Україні крилатих ракет Taurus не орієнтуються на США. Власне, все більше видань і джерел кажуть, що наша держава отримає невдовзі ATACMS. Та й сам Володимир Зеленський висловив сподівання, що ці ракети нам передадуть цієї осені.
У цій війні немає автоматизму,
– заявив Борис Пісторіус 11 вересня.
Він додав, що наразі у Німеччині не можуть визначитися з тим, чи передавати Україні ракети Taurus.
Але він підкреслив, що Берлін не ухвалюватиме відповідне рішення лише тому, що аналогічне ухвалили у США. Себто, якщо у Вашингтоні заявлять, що таки дають ATACMS, чекати наступного дня подібного рішення від Берліна не варто.
Водночас варто пам'ятати про заяви Олафа Шольца. Німецький канцлер неодноразово натякав, що у питанні надання зброї Берлін і Вашингтон діятимуть спільно.
Питання щодо ракет Taurus просувається
- Звернімо увагу на те, що міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер у серпні відвідував Україну. Під час свого візиту він сказав, що ракети Taurus можуть бути на озброєння нашої держави під час цього контрнаступу.
- Згодом очільниця оборонного комітету Бундестагу Марі-Агнес Штрак-Циммерман назвала того, хто блокує передачу Taurus. За її словами, єдиним, хто гальмує цей процес, є канцлер Олаф Шольц.
- Тим часом 11 вересня до України приїжджала очільниця МЗС Німеччини Анналена Бербок. Під час зустрічі із нею Дмитро Кулеба зазначив, що питання надання Україні ракет Taurus "просувається вперед".