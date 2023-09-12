Відповідну заяву зробив перед журналістами міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. Таким чином він натякнув, що не вдасться повторити історію з танками. Тоді США підштовхнули Німеччину, оголосивши про передачу своїх Abrams.

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Німеччина не орієнтується на США

Очільник оборонного відомства зазначив, що в рішенні про надання Україні крилатих ракет Taurus не орієнтуються на США. Власне, все більше видань і джерел кажуть, що наша держава отримає невдовзі ATACMS. Та й сам Володимир Зеленський висловив сподівання, що ці ракети нам передадуть цієї осені.

У цій війні немає автоматизму,

– заявив Борис Пісторіус 11 вересня.

Він додав, що наразі у Німеччині не можуть визначитися з тим, чи передавати Україні ракети Taurus.

Але він підкреслив, що Берлін не ухвалюватиме відповідне рішення лише тому, що аналогічне ухвалили у США. Себто, якщо у Вашингтоні заявлять, що таки дають ATACMS, чекати наступного дня подібного рішення від Берліна не варто.

Водночас варто пам'ятати про заяви Олафа Шольца. Німецький канцлер неодноразово натякав, що у питанні надання зброї Берлін і Вашингтон діятимуть спільно.

Нагадаймо! Наразі Україна отримала крилаті ракети від Великої Британії та Франції. Мовиться про Storm Shadow і Scalp відповідно. Натомість США та Німеччина не поспішають ухвалювати аналогічні рішення, хоч питання тих же ATACMS стоїть від самого початку повномасштабного вторгнення.

Питання щодо ракет Taurus просувається