Кулеба наголосив, що це питання просувається вперед. Він зазначив, що Україна зробить усе, щоб пришвидшити цей процес та отримати цю далекобійну зброю.

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Кулеба мав перемовини з очільницею МЗС Німеччини

Під час зустріч з Бербок Кулеба обговорив з нею розвиток двосторонніх відносин України й Німеччини, збільшення коаліції на підтримку Формули миру, а також нових шляхів експорту зерна.

Крім цього, дипломати поговорили про надання додаткових озброєнь нашій армії. Зокрема, про посилення протиповітряної оборони та передачі далекобійних ракет Taurus.

Ми детально обговорили надання Україні німецьких ракет дальнього радіуса дії Taurus. За підсумками переговорів можу сказати, що опція надання цих ракет залишається відкритою, а процес ухвалення рішення всередині Німеччини просувається вперед,

– зауважив він.

Також міністр закордонних справ України подякував німецькій стороні за потужну оборонну підтримку, зокрема в створенні повітряного щита та посилення танкової міці нашої армії. Він відзначив ефективність німецьких систем Gepard, які показали хороші результати у захисті українських міст і селищ від російського терору.

Також він підкреслив, що переговори стосувалися також і посилення протиповітряної оборони України напередодні нового зимового сезону та ймовірних атак проти енергетичної системи з боку Росії.

Міністри окремо наголосили на домовленості працювати спільно заради повернення до України викрадених Росією українських дітей. Наостанок Дмитро Кулеба висловив особисту вдячність Анналені Бербок за її зусилля задля повернення українських дітей з російської неволі.

Що відомо про передачу ракет Taurus Україні