У четвер, 10 серпня, журналісти констатували, що тиск на уряд в Берліні через озброєння – посилюється. Зокрема, правляча партія Німеччини наполягає на відправці в Україну ракет типу Taurus. Вони вкрай необхідні нашим воїнам на полі бою.
До теми Запорука нашого наступу, – Нарожний припустив, як ЗСУ можуть використовувати ракети Taurus
Taurus для української армії
Слід сказати, голова міністерства оборони Німеччини поки не дуже проявляє ініціативу щодо постачання нашій державі цього озброєння. За словами Бориса Пісторіуса, Taurus наразі не є пріоритетом для ФРН.
Водночас, на думку аналітиків з видання T-Online, рішення не вдасться відтягувати вічно. Рано чи пізно, однак Збройні Сили отримають це озброєння.
Рішення, здається, неминуче. Як можна почути в колах СДПН (правлячої Соціал-демократичної партії Німеччини – 24 Канал), федеральний уряд хоче оголосити про поставку в Україну крилатих ракет Taurus незабаром,
– йдеться у повідомленні.
Окрім того, там зазначено, що Німеччина зараз активно працює над цим рішенням зі Сполученими Штатами Америки – "найважливішим партнером ФРН з НАТО та найбільшим прихильником України".
Україні також потрібні ATACMS
- Згадаємо до цієї теми, що останніми місцями між Києвом та Вашингтоном тривають активні переговори щодо надання Збройним Силам американських далекобійних ракет типу ATACMS.
- Зокрема, глава міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба нещодавно обговорював з держсекретарем США Ентоні Блінкеном ситуацію на полі бою. З-поміж іншого, він вкотре наголосив на важливості відправки нашим воякам ATACMS.
- За інформацією певних ЗМІ, поставка в Україну ATACMS та Taurus може відбутися приблизно в один час. Однак, як відомо, ці ракети потрібні Збройним Силам на вчора.