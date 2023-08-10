У четвер, 10 серпня, журналісти констатували, що тиск на уряд в Берліні через озброєння – посилюється. Зокрема, правляча партія Німеччини наполягає на відправці в Україну ракет типу Taurus. Вони вкрай необхідні нашим воїнам на полі бою.

До теми Запорука нашого наступу, – Нарожний припустив, як ЗСУ можуть використовувати ракети Taurus

Taurus для української армії

Слід сказати, голова міністерства оборони Німеччини поки не дуже проявляє ініціативу щодо постачання нашій державі цього озброєння. За словами Бориса Пісторіуса, Taurus наразі не є пріоритетом для ФРН.

Водночас, на думку аналітиків з видання T-Online, рішення не вдасться відтягувати вічно. Рано чи пізно, однак Збройні Сили отримають це озброєння.

Рішення, здається, неминуче. Як можна почути в колах СДПН (правлячої Соціал-демократичної партії Німеччини – 24 Канал), федеральний уряд хоче оголосити про поставку в Україну крилатих ракет Taurus незабаром,

– йдеться у повідомленні.

Окрім того, там зазначено, що Німеччина зараз активно працює над цим рішенням зі Сполученими Штатами Америки – "найважливішим партнером ФРН з НАТО та найбільшим прихильником України".

Зверніть увагу! "Зелене світло" щодо відправки Taurus Збройним Силам, як пише ЗМІ, разом з тим дали Повітряні сили Німеччини.

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