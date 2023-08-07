Зазначимо, що ATACMS – це далекобійні ракети з радіусом ураження на відстань у 300 кілометрів. Обговорення щодо їхнього надання ЗСУ тривають вже не перший місяць. Ця зброя була б дуже помічною під час контрнаступу, про що, очевидно, під час телефонної розмови з Блінкеном 7 серпня говорив Кулеба.
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ATACMS для України
Як пишуть у виданні CNN, окрім теми розвитку Україною контрнаступальних операцій, політики порушили питання підсумків мирного саміту, що відбувався в місті Джидді в Саудівській Аравії 5 і 6 серпня. Проте немає сумнівів у тому, що все ж у пріоритеті зараз – ситуація на фронті.
Дмитро Кулеба провів переговори з Ентоні Блінкеном, висловив вдячність США за вже надану військову допомогу та закликав надати ATACMS для посилення далекобійних спроможностей України,
– написали в МЗС України.
Водночас відомо, що очільник державного департаменту Сполучених Штатів Америки акцентував на непохитній та постійній підтримці України задля здатності ЗСУ чинити спротив російській агресії: "Блінкен підтвердив незмінну підтримку сильної української армії та підзвітних оборонних інституцій".
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ЗСУ просуваються
- Головнокомандувач української армії Валерій Залужний констатував, що ініціатива на полі бою на боці наших оборонців. Про це він заявив під час розмови з головою Об'єднаного комітету начальників штабів США Марком Міллі.
- Окрім того, Володимир Зеленський підтвердив це в нещодавньому інтерв'ю міжнародним журналістам. За його словами, контрнаступ наших військовий просувається, можливо, не так швидко, як би "комусь хотілося". Проте слід наголошувати на тому, що ЗСУ йдуть вперед, а не відступають.