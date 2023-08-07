Зазначимо, що ATACMS – це далекобійні ракети з радіусом ураження на відстань у 300 кілометрів. Обговорення щодо їхнього надання ЗСУ тривають вже не перший місяць. Ця зброя була б дуже помічною під час контрнаступу, про що, очевидно, під час телефонної розмови з Блінкеном 7 серпня говорив Кулеба.

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ATACMS для України

Як пишуть у виданні CNN, окрім теми розвитку Україною контрнаступальних операцій, політики порушили питання підсумків мирного саміту, що відбувався в місті Джидді в Саудівській Аравії 5 і 6 серпня. Проте немає сумнівів у тому, що все ж у пріоритеті зараз – ситуація на фронті.

Дмитро Кулеба провів переговори з Ентоні Блінкеном, висловив вдячність США за вже надану військову допомогу та закликав надати ATACMS для посилення далекобійних спроможностей України,

– написали в МЗС України.

Водночас відомо, що очільник державного департаменту Сполучених Штатів Америки акцентував на непохитній та постійній підтримці України задля здатності ЗСУ чинити спротив російській агресії: "Блінкен підтвердив незмінну підтримку сильної української армії та підзвітних оборонних інституцій".

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ЗСУ просуваються