Залужний повідомив, що розповів Марку Міллі про оперативну обстановку на фронті. Головнокомандувач наголосив, що оборона України – стійка.

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Залужний заявив, що ЗСУ створюють умови для просування

За словами Залужного, на низці напрямків противник проводить активні штурмові дії, щоб відволікти увагу.

Наші воїни для цього докладають максимум зусиль. На низці напрямків противник проводить активні штурмові дії, але успіху не має. Зокрема, це повʼязано з намаганням відволікти українські сили від певних ділянок фронту,

– сказав він.

Щодо наступу, то головнокомандувач повідомив, що тривають важкі бої. За його словами, ініціатива на нашому боці.

"Українські війська крок за кроком продовжують створювати умови для просування вперед", – розповів Залужний.

Головнокомандувач зазначив, що разом з генералом Міллі обговорив актуальні потреби ЗСУ в озброєнні та боєприпасах.

"Подякував партнерам за допомогу і підтримку. Домовилися і надалі залишатися на зв'язку та активно взаємодіяти", – резюмував Залужний.

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