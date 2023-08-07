Впродовж минулої доби ворог завдав по Україні 30 ракетних та 52 авіаційних удари, здійснив 75 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед мирного населення, руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.
Яка ситуація на різних напрямках фронту
Карта бойових дій:
Ворог приховує свої втрати
У Генштабі повідомили, що ворог продовжує зазнавати великих втрат, які всіма способами намагається приховати. Зокрема в тимчасово захопленому населеному пункті Чаплинка Херсонської області, на територію моргу з Херсонського напрямку прибуло два вантажних автомобілі з тілами військовослужбовців російської армії. Тіла захоронили на двох локаціях.
При цьому окупанти продовжують гинути. За минулу добу авіація сил оборони завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу противника та 4 – по зенітно-ракетних комплексах окупантів.
Натомість підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 2 пункти управління ворога, 2 райони зосередження особового складу росіян, 2 артилерійських ворожих засоби на вогневих позиціях та одну станцію радіоелектронної боротьби противника.