Протягом минулої доби на фронті відбулось 37 бойових зіткнень. Українські захисники стримують агресора на Куп'янському та Лиманському напрямках.

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Росіяни наступають на Сході

Карта боїв на Куп'янському напрямку

Карта бойових дій на Бахмутському напрямку

Карта боїв на Авдіївському напрямку

Карта боїв за Мар'їнку

Карта боїв у районі Роботиного