За прошедшие сутки на фронте произошло 37 боевых столкновений. Украинские защитники сдерживают агрессора на Купянском и Лиманском направлениях.

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Россияне наступают на Востоке

Карта боев на Купянском направлении

Карта боевых действий на Бахмутском направлении

Карта боев на Авдеевском направлении

Карта боев за Марьинку

Карта боев в районе Работиного