За прошедшие сутки на фронте произошло 37 боевых столкновений. Украинские защитники
сдерживают агрессора на Купянском и Лиманском направлениях.
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