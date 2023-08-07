За прошедшие сутки на фронте произошло 50 боевых столкновений. В Генеральном штабе рассказали актуальную информацию.

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За прошедшие сутки враг нанес по Украине 30 ракетных и 52 авиационных удара, совершил 75 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди мирного населения, разрушения получили жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Какая ситуация на разных направлениях фронта

На Северском и Слобожанском направлениях россияне обстреляли из минометов и артиллерии более 35 населенных пунктов, в частности Бучки, Гремяч, Веселое Черниговской области; Середина-Буда, Сидоровка, Студенок, Басовка, Большая Писаревка Сумской области и Гурьев Казачок, Стрелечья, Гатище, Потихоново, Отрадное и Бологовка Харьковской области.

На Купянском направлении наши воины стойко держат оборону и отразили атаки врага в районе восточнее Петропавловки Харьковской области. Оккупанты нанесли авиационные удары в районах Петропавловки и Подолов Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Фиголевка, Двуречная, Кондрашовка, Кучеровка, Купянск и Кисловка Харьковской области.

На Лиманском направлении враг нанес авиационные удары в районах Белогоровки Луганской области и Спорного и Раздолевки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам россиян подверглись населенные пункты Кузьмино, Белогоровка Луганской области и Торское, Верхнекаменское, Спорное, Берестово и Раздолевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении силы обороны сдерживают российских захватчиков в районе северо-восточнее Дылеевки. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов, в том числе Васюковка, Богдановка, Бахмут, Ивановское, Клещиевка и Северное Донецкой области.

На Авдеевском направлении, под плотным огнем авиации и артиллерии врага, наши защитники успешно отразили атаки российских войск в районе Авдеевки. Артиллерийским обстрелам подверглись Авдеевка и Первомайск Донецкой области.

На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районах Марьинки и Красногоровки. Возле последней враг нанес авиационный удар. Артиллерийским обстрелам подверглись Красногоровка, Максимильяновка, Георгиевка, Победа и Новомихайловка Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг нанес авиационный удар в районе Старомайорского. Артиллерийским обстрелам подверглись Водяное, Угледар, Отрадное, Благодатное и Ровнополь Донецкой области.

На Запорожском направлении россияне вели безуспешные наступательные действия в районе Работиного Запорожской области. Противник нанес авиационные удары в районах Малой Токмачки, Работиного и Орехова. Артиллерийским обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, среди них Левадное, Красное, Зализничное, Павловка, Пятихатки и Каменское Запорожской области, а также Никополь Днепропетровской области.

На Херсонском направлении оккупанты нанесли авиационный удар в районе Ольговки Херсонской области. Артиллерийским обстрелам врага подверглись более 20 населенных пунктов, среди них Михайловка, Республиканец, Львово, Днепровское, Велетенское и Новодмитровка Херсонской области.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без значительных изменений.

Карта боевых действий:

Враг скрывает свои потери

В Генштабе сообщили, что враг продолжает нести большие потери, которые всеми способами пытается скрыть. В частности, во временно захваченном населенном пункте Чаплинка Херсонской области, на территорию морга с Херсонского направления прибыли два грузовых автомобиля с телами военнослужащих российской армии. Тела похоронили на двух локациях.

При этом оккупанты продолжают гибнуть. За прошедшие сутки авиация сил обороны нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава противника и 4 – по зенитно-ракетным комплексам оккупантов.

В то же время подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 2 пункта управления врага, 2 района сосредоточения личного состава россиян, 2 артиллерийских вражеских средства на огневых позициях и одну станцию радиоэлектронной борьбы противника.