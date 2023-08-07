За прошедшие сутки враг нанес по Украине 30 ракетных и 52 авиационных удара, совершил 75 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди мирного населения, разрушения получили жилые дома и другая гражданская инфраструктура.
Какая ситуация на разных направлениях фронта
Карта боевых действий:
Враг скрывает свои потери
В Генштабе сообщили, что враг продолжает нести большие потери, которые всеми способами пытается скрыть. В частности, во временно захваченном населенном пункте Чаплинка Херсонской области, на территорию морга с Херсонского направления прибыли два грузовых автомобиля с телами военнослужащих российской армии. Тела похоронили на двух локациях.
При этом оккупанты продолжают гибнуть. За прошедшие сутки авиация сил обороны нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава противника и 4 – по зенитно-ракетным комплексам оккупантов.
В то же время подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 2 пункта управления врага, 2 района сосредоточения личного состава россиян, 2 артиллерийских вражеских средства на огневых позициях и одну станцию радиоэлектронной борьбы противника.