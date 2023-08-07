Отметим, что ATACMS – это дальнобойные ракеты с радиусом поражения на расстояние 300 километров. Обсуждения по их предоставлению ВСУ продолжаются уже не первый месяц. Это оружие было бы очень кстати во время контрнаступления, о чем, по-видимому, во время телефонного разговора с Блинкеном 7 августа говорил Кулеба.
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ATACMS для Украины
Как пишут в издании CNN, кроме темы развития Украиной контрнаступательных операций, политики подняли вопросы итогов мирного саммита, который проходил в городе Джидда в Саудовской Аравии 5 и 6 августа. Однако нет сомнений в том, что все же в приоритете сейчас ситуация на фронте.
Дмитрий Кулеба провел переговоры с Энтони Блинкеном, выразил благодарность США за уже оказанную военную помощь и призвал предоставить ATACMS для усиления дальнобойных возможностей Украины,
– написали в МИД Украины.
В то же время известно, что глава государственного департамента Соединенных Штатов Америки акцентировал на непреклонной и постоянной поддержке Украины ради способности ВСУ сопротивляться российской агрессии: "Блинкен подтвердил неизменную поддержку сильной украинской армии и подотчетных оборонных институтов".
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ВСУ продвигаются
- Главнокомандующий украинской армией Валерий Залужный констатировал, что инициатива на поле боя на стороне наших защитников. Об этом он заявил во время разговора с главой Объединенного комитета начальников штабов США Марком Милли.
- Кроме того, Владимир Зеленский подтвердил это в недавнем интервью международным журналистам. По его словам, контрнаступление наших военных продвигается, возможно, не так быстро, как бы "кому-то хотелось". Однако следует подчеркивать, что ВСУ идут вперед, а не отступают.