Инициатива находится на стороне Украины. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

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В глазах россиян – страх

Во время интервью латиноамериканским СМИ президент признал, что контрнаступление ВСУ – сложное, однако положительным фактом является то, что армия находится в фазе наступления, а не отступления.

Прогресс, вероятно, медленнее, чем некоторые хотели бы или представляли. Это все второстепенные вещи. Потому что на одних участках фронта есть мины, а на других есть другие осложнения... Об этом можно долго говорить. О направлениях, о том, что правильно, а что нет. Но контрнаступление – это наступление армии, а не отступление. И это важный положительный аспект,

– заявил украинский лидер.

По его словам, инициатива – в руках Украины.

"Очень тяжело воевать так долго. Это совершенно понятно. Очень тяжело, когда у вас есть дефицит определенных видов вооружений. Все это очень тяжело. Потому что это война. И я просто знаю, что нам тяжело, но россиянам еще труднее. В наших глазах – усталость, а в их глазах – страх, а это две разные вещи", – подчеркнул глава государства.

Он добавил, что украинцы должны быть терпеливы, если хотят победить.

"А мы хотим. Но Россия, в отличие от нас, может закончить эту войну быстрее, без лишних жертв. Пусть они думают не о наших, а о ненужных жертвах своих военных. Они должны покинуть нашу территорию", – заметил президент.

Он подчеркнул, что Украина не намерена продолжать войну на территории России.

"Это никогда не было нашей целью. Мы освобождаем только собственные территории. Им есть куда возвращаться. А нам нет. Им есть куда идти, а нам – нет. Потому что это наша единственная земля", – подытожил президент.

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