В то же время в немецком издании Bild отметили, что прямые переговоры между Украиной и Россией пока маловероятны. Ведь Россию даже не пригласили на состоявшиеся в минувшие выходные международные консультации относительно возможного прекращения войны по инициативе Саудовской Аравии.

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Переговоры между Украиной и Россией предлагают провести в Баден-Бадене

Мэр Баден-Бадена считает, что с исторической точки зрения город, расположенный на реке Ос и богатый традициями, является мирным местом встречи всего мира, где бывало много выдающихся личностей.

Баден-Баден является лучшим примером того, как мирно могут жить вместе российский и украинский народы,

– заявил Дитмар Шпет.

По его словам, хотя Баден-Баден еще не получил официального запроса, город может принять мирные переговоры и имеет необходимую логистику.

Поэтому в конце августа – начале сентября мэр планирует послать письма канцлеру Олафу Шольцу и министру иностранных дел Анналене Бербок, поскольку федеральное правительство является первой точкой контакта.

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Россия должна выйти из оккупированных территорий Украины

Президент Владимир Зеленский недавно отметил, что дипломатическое решение войны возможно только в том случае, если Россия выведет свои войска с оккупированных территорий Украины.

Если Россия выйдет из нашей территории – включится дипломатия,

– заявил президент.

По его словам, пока не важно, в каком формате будет работать дипломатия, но это самый быстрый формат для завершения войны.

Раньше глава государства также подчеркнул что границы до полномасштабного вторжения не являются украинскими границами, ведь это была линия столкновения между Украиной и Россией.

Поэтому переговорный процесс после выхода на них невозможен. Его можно перезапустить только в том случае, если ВСУ выйдут на международно признанные границы нашего государства.

Кроме того, Зеленский считает, что Путин будет умолять о переговорах, когда Силы обороны выйдут на границы Крыма.