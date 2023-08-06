Об этом заявил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк. Он подчеркнул, что все временно оккупированные россиянами территории освободят.

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Нет украинских территорий, на которые Россия может претендовать

Подоляк подчеркнул, что никаких "территорий Украины, записанных в Конституцию России", на которые она "претендует", нет.

Есть только временно оккупированные территории Украины, где происходят активные боевые действия. Территории будут освобождены. Замечу также, что "конституция России" не имеет отношения к устоявшимся юридическим документам и ее содержание не может браться в расчет,

– подчеркнул советник главы Офиса Президента.

Напомним, что Песков в комментарии The New York Times заявил, что Россия якобы не претендует на другие территории Украины, кроме четырех областей и Крыма, которые она уже незаконно записала в свою конституцию. Это был его ответ на вопросы журналиста издания о планах Кремля и дальше захватывать новые украинские территории.

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"Нет. Мы просто хотим контролировать всю территорию, которая теперь записана в нашей конституции как наша", – ответил пресс-секретарь кремлевского диктатора.

По его словам, сейчас якобы "нет оснований" для мирного соглашения с Украиной.

"Пока нет оснований для договоренностей. Мы будем продолжать "операцию" в обозримом будущем", — заявил Песков.

Следует отметить, что и сам президент Владимир Зеленский пока не хочет переговоров с Путиным. По его словам, дипломатическое решение войны возможно только в том случае, если Россия выведет свои войска со всех оккупированных территорий Украины.

Обратите внимание! 5 октября 2022 года кремлевский диктатор Владимир Путин подписал так называемые "законы о принятии" в Российскую Федерацию захваченных территорий Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей Украины. Вместе с временно оккупированным Крымом Кремль безосновательно считает эти земли частью своей страны.