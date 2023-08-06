Оккупанты снова атаковали мирные населенные пункты ракетами и "Шахедами". На фронте произошло более трех десятков боевых столкновений.

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Россияне продолжают тактику террора

Сегодня ночью страна-агрессор нанесла очередной ракетно-авиационный удар по нашему государству. Информация о последствиях этой террористической атаки уточняется.

За прошедшие сутки враг нанес 20 ракетных ударов. 12 ракет "Калибр" были уничтожены зенитными ракетными подразделениями и авиацией Воздушных сил. Также враг нанес 62 авиационных удара. В частности, применил 4 ударных дрона типа "Shahed" – все были уничтожены.

Кроме того, оккупанты совершили 68 обстрелов из РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения, разрушениям подверглись жилые дома.

Вероятность дальнейших ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой,

– отметили в Генштабе.

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За сутки произошло более 30 боевых столкновений

За сутки произошло более 30 боевых столкновений.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском – враг нанес авиационные удары в районах Одноробовки, Гатища Харьковской области. Оккупанты из минометов и артиллерии обстреляли более 30 населенных пунктов, в частности, Бучки, Гремяч, Веселое Черниговской области; Середина-Буда, Бобиловка, Студенок, Мирополье, Грабовское Сумской области и Караичное, Бударки и Землянки на Харьковщине.

На Купянском – наши воины стойко держат оборону. В частности, успешно отразили атаки противника в районах Ольшаной и Синьковки Харьковской области. Агрессор нанес авиационные удары возле Кисловки и Крахмального. Из минометов и артиллерии обстреляно более 10 населенных пунктов. В частности, Фиголовку, Западное, Купянск, Кисловку и Берестово Харьковской области.

На Лиманском направлении враг вел наступательные действия в районе Белогоровки Луганской области. Правда, успеха не достиг. Оккупационные войска нанесли авиационные удары в районах Невского и Белогоровки на Луганщине и Торское, Серебрянка, Диброва и Спорное Донецкой области. Артиллерийским обстрелам противника подверглись населенные пункты Кузьмино, Белогоровка, Торское, Верхнекаменское, Спорное и Раздолевка.

На Бахмутском – Силы обороны сдерживают противника в районе Курдюмовки. Враг нанес авиационные удары в районах Хромового, Клещиевки, Ступочек, Дилиевки, Александро-Шультиного и Нью-Йорка Донецкой области. От артиллерийских обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов, в том числе Тихоновка, Часов Яр, Клещиевка, Белая Гора, Предтечино и Северное Донецкой области.

На Авдеевском направлении, под плотным огнем авиации и артиллерии противника, наши защитники успешно отразили атаки российских войск в районе Авдеевки. Враг нанес авиационные удары в районе Новокалинового Донецкой области. Из артиллерии обстрелял более десяти населенных пунктов. Среди них Орловка, Степное, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки. Враг осуществил обстрелы более 10 населенных пунктов, в частности, это Красногоровка, Марьинка, Победа, Георгиевка, Новомихайловка и Константиновка Донецкой области.

На Шахтерском – враг предпринял безуспешные попытки восстановить утраченное положение в районе Старомайорского. Нанес авиационные удары в районах Павловки, Золотой Нивы и Старомайорского Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Благодатное, Старомайорское Донецкой области и Левадное на Запорожье.

На Запорожском направлении российские захватчики, совершая авиационные удары, вели без успеха наступательные действия в районе Работиного Запорожской области. Противник сосредотачивает основные усилия на недопущении дальнейшего продвижения наших войск. Артиллерийским обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, среди них Щербаки, Малые Щербаки, Пятихатки, Степногорск и Червоноднепровка Запорожской области.

На Херсонском направлении артиллерийским обстрелам врага подверглись более 20 населенным пунктам, среди них Ивановка, Днепровское, Белозерка, Кизомис, Херсон Херсонской области и Очаков Николаевской области.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы,

– отметили в Генштабе ВСУ.

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Что происходит на фронте: смотрите карту

Силы обороны мощно уничтожают врага

За прошедшие сутки наша авиация нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава противника. Кроме того, подразделения ракетных войск и артиллерии поразили два пункта управления, пять районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, четыре артиллерийских средства на огневых позициях, пять складов боеприпасов и одну станцию радиоэлектронной борьбы оккупантов.