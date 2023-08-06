Украинская ПВО отработала мощно по вражеским целям. Что известно о ночной атаке Украины – читайте в материале 24 Канала.

К теме Во время вечерней и ночной воздушных атак украинская ПВО отработала успешно, – Игнат

Где звучали взрывы

Ночью в Воздушных силах сообщили, что российские оккупанты выпустили "Шахеды". Они двигались в сторону Хмельнитчины.

Позже об угрозе "Шахедов" сообщили и в Житомирской области. В обеих областях начала работать ПВО.

Также в Воздушных силах заявляли, что ударные БпЛА Shahed двигались в направлении Староконстантинова.

Позже сообщили, что были произведены пуски ракет типа Х-101/555 с Ту-95 из Каспийского направления. В Хмельницкой области снова раздалась серия взрывов.

ПВО отработала успешно

По словам Юрия Игната, с вечера и ночью российские оккупанты били "Калибрами". Позже было несколько волн и "Кинжалами", и "Калибрами", и Х-101. Предварительно, есть успешная работа ПВО.

Представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк уточнила, что украинская ПВО работала мощно и результативно в небе над Николаевщиной, Кировоградщиной и Винницкой областью. По предварительным данным, на Юге уничтожено не менее 10 воздушных целей.

Сколько уничтожили вражеских целей

В Воздушных силах сообщили, что с вечера 5 августа по утро 6 августа российские оккупанты нанесли массированный ракетный удар по территории Украины ракетами воздушного и морского базирования, а также иранскими ударными дронами "Shahed-136/131".

В первой волне атаки вечером 5 августа враг применил 14 крылатых ракет морского базирования "Калибр" и три аэробалистических ракеты Х-47 "Кинжал". 12 из 14 "Калибров" были уничтожены противовоздушной обороной.

В ночь на 6 августа враг продолжил атаковать ударными БпЛА "Shahed-136/131" с юго-восточного направления, крылатыми ракетами "Калибр" – с акватории Черного моря и крылатыми ракетами Х-101/Х-555 из самолетов стратегической авиации Ту-95МС. из района Каспия.

Силами и средствами Воздушных сил во взаимодействии с противовоздушной обороной других составляющих Сил обороны Украины уничтожены все 27 ударных БпЛА "Shahed-136/131", 5 из 6 ракет "Калибр" (вторая волна) и 13 из 20 крылатых ракет воздушного базирования Х-101 /х555.

В общей сложности за несколько волн атак с вечера 5-го до утра 6-го августа 223 противник применил 70 средств воздушного нападения. Противовоздушной обороной уничтожено:

17 крылатых ракет "Калибр";

13 крылатых ракет Х-101/Х-555;

27 ударных БПЛА "Shahed-136/131".

Сбитие целей в Николаевской области

Глава ОВА Виталий Ким рассказал, что в ночь с 5 на 6 августа силами и средствами противовоздушной обороны в Николаевской области были уничтожены две крылатые ракеты "Калибр" и два ударных беспилотника типа "Shahed-136".