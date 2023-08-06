По предварительным данным, украинская ПВО отработала успешно. Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. в эфире национального телемарафона, информирует 24 Канал.

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Детали вечерней и ночной атаки Украины

По словам Игната, с вечера и ночью российские оккупанты били "Калибрамы". Впоследствии было несколько волн и "Кинжалами", и "Калибрами", и Х-101.

Предварительно есть успешная работа ПВО,

– заявил спикер Воздушных сил.

Игнат отметил, что, к сожалению, не все враждебные цели удается сбивать.

"Понятно, что такое ракеты "Кинжал". Сейчас врагу не дает покоя именно аэродром в Староконстантинове", - подчеркнул он.

Представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк уточнила, что украинское ПВО работало мощно и результативно в небе над Николаевщиной, Кировоградщиной и Винницкой областью.

По предварительным данным, в зоне нашей ответственности уничтожено не менее 10 воздушных целей. Но результаты еще уточняют,

– заявила она.