По предварительным данным, украинская ПВО отработала успешно. Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. в эфире национального телемарафона, информирует 24 Канал.
Важно Враг запустил "Шахеды": двигались на Хмельницкую область – под угрозой был Староконстантинов
Детали вечерней и ночной атаки Украины
По словам Игната, с вечера и ночью российские оккупанты били "Калибрамы". Впоследствии было несколько волн и "Кинжалами", и "Калибрами", и Х-101.
Предварительно есть успешная работа ПВО,
– заявил спикер Воздушных сил.
Игнат отметил, что, к сожалению, не все враждебные цели удается сбивать.
"Понятно, что такое ракеты "Кинжал". Сейчас врагу не дает покоя именно аэродром в Староконстантинове", - подчеркнул он.
Представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк уточнила, что украинское ПВО работало мощно и результативно в небе над Николаевщиной, Кировоградщиной и Винницкой областью.
По предварительным данным, в зоне нашей ответственности уничтожено не менее 10 воздушных целей. Но результаты еще уточняют,
– заявила она.