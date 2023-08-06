Воздушные силы ВСУ объяснили, что наши военные уничтожили 30 вражеских ракет и 27 беспилотников. Перед этим спикер Воздушных сил ВСУ назвал работу ПВО успешной.

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Сколько вражеских целей сбила наша ПВО

Воздушные силы ВСУ рассказали, что Россия нанесла по Украине массированный ракетный удар с вечера 5 августа по утро 6 августа. Оккупанты били ракетами воздушного и морского базирования и иранскими ударными дронами Shahed-136/131.

Военные рассказали, что враг вечером 5 августа во время первой волны атаки выпустил по Украине 14 крылатых ракет морского базирования "Калибр" и три аэробаллистические ракеты Х-47 "Кинжал".

12 из 14 "Калибров" были уничтожены противовоздушной обороной. Относительно "Кинжалов" информацию не обнародуем,

– объяснили военные.

Далее оккупанты в ночь на 6 августа ударили по украинским регионам беспилотниками типа Shahed-136/131 с юго-восточного направления и крылатыми ракетами "Калибр" – с акватории Черного моря и крылатыми ракетами Х-101/Х-555 из самолетов стратегической авиации Ту- 95МС из района Каспия.

"Силами и средствами Воздушных сил во взаимодействии с противовоздушной обороной других составляющих Сил обороны Украины уничтожены все 27 ударных беспилотников Shahed-136/131, 5 из 6 ракет "Калибр" (вторая волна) и 13 из 20 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/ Х555", – объяснили Воздушные силы ВСУ.

В общей сложности враги применили 70 средств воздушного нападения, из них 57 – уничтожили наши Воздушные силы ВСУ. В частности, наши военные успешно ликвидировали:

17 крылатых ракет "Калибр";

13 крылатых ракет Х-101/Х-555;

27 ударных беспилотников Shahed-136/131.



Как успешно отработали по врагу ВСУ / Инфографика Воздушных сил ВСУ

Кратко о массированной атаке врага