Повітряні сили ЗСУ пояснили, що наші військові знищили 30 ворожих ракет та 27 безпілотників. Перед цим речник Повітряних сил ЗСУ назвав роботу ППО успішною.

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Скільки ворожих цілей збила наша ППО

Повітряні сили ЗСУ розповіли, що Росія завдала по Україні масованого ракетного удару з вечора 5 серпня по ранок 6 серпня. Окупанти били ракетами повітряного та морського базування та іранськими ударними дронами Shahed-136/131.

Військові розповіли, що ворог ввечері 5 серпня під час першої хвилі атаки випустив по Україні 14 крилатих ракет морського базування "Калібр" та три аеробалістичні ракети Х-47 "Кинджал".

12 із 14 "Калібрів" було знищено протиповітряною обороною. Щодо "Кинджалів" інформацію не оприлюднюємо,

– пояснили військові.

Далі окупанти в ніч проти 6 серпня вдарили по українських регіонах безпілотниками типу Shahed-136/131 з південно-східного напрямку та крилатими ракетами "Калібр" – з акваторії Чорного моря та крилатими ракетами Х-101/Х-555 з літаків стратегічної авіації Ту-95МС з району Каспію.

"Силами та засобами Повітряних сил у взаємодії із протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України знищено усі 27 ударних безпілотників Shahed-136/131, 5 із 6 ракет "Калібр" (друга хвиля) та 13 із 20 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х555", – пояснили Повітряні сили ЗСУ.

Загалом вороги застосували 70 засобів повітряного нападу, з них 57 – знищили наші Повітряні сили ЗСУ. Зокрема, наші військові успішно ліквідували:

17 крилатих ракет "Калібр";

13 крилатих ракет Х-101/Х-555;

27 ударних безпілотників Shahed-136/131.



Як успішно відпрацювали по ворогу ЗСУ / Інфографіка Повітряних сил ЗСУ

Коротко про масовану атаку ворога