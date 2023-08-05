Зазначимо, що перші сигнали тривога почали лунати близько 18:00. Уся Україна стала червоною через пів години. Відбої почали лунати близько 19:42. Які ракети випускали загарбники, куди вони летіли та що загалом відомо про цю атаку, читайте в матеріалі 24 Каналу.

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Головна ціль – Старокостянтинів

Після того оголошення ракетної небезпеки у Повітряних силах констатували, що загроза насамперед існує для жителів таких областей:

Київська;

Житомирська;

Чернігівська;

Вінницька;

Черкаська;

Кіровоградська;

Сумська.

Згодом до цих регіонів додалися ще Кіровоградська та Хмельницька області. Власне, близько 18:50 у ЗСУ зазначили, що ворог цілиться саме по Старокостянтинову, що на Хмельниччині. Очевидно тому, що там розташований аеродром, який від початку повномасштабного вторгнення не дає спокою росіянам.

Можливий напрямок – Старокостянтинів! Залишайтесь в укритті,

– писали тоді в Повітряних силах.

Про вибухи в регіоні інформували в телеграм-каналі Хмельницької ОВА. Вони пролунали двічі:

близько 19:10;

близько 19:25.

Вибухи чули також в Запоріжжі

Близько 18:15 місцеві чули вибухи в Запоріжжі. Згодом голова ОВА Юрій Малашко проінформував, що загарбники здійснили чергову атаку по обласному центру, а саме – по околицях Запоріжжя.

Фахівці працюють на місці влучання над ліквідацією займання. Інформація про постраждалих не надходила. Наслідки руйнувань ще встановлюються,

– йдеться у повідомленні за 19:43.

Запускали "Кинджали" і "Калібри"

Спершу була інформація від офіційних джерел про те, що Росія здійснила пуск аеробалістичної ракети типу "Кинджал" з району міста Тамбова, що є адміністративним центром однойменної області.

Де розташований Тамбов: дивіться на карті від Google maps

Через певний час в Повітряних силах повідомили, що окупанти здійснили повторний пуск "Кинджалів", однак з території Білорусі. Це може свідчити про те, що президент Росії Владімір Путін дав вказівку знову розмістити на території цієї держави винищувачі МіГ-31К.

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Водночас у мережі почали жартувати, що президент країни-посіпаки Кремля Алєксандр Лукашенко "протримався" як середньостатистична картоплина у підвалі. Власне, майже рік не було пусків ракет з Білорусі.

Зверніть увагу! Також були повідомлення від ЗСУ, що росіяни запустили ракети типу "Калібр" по нашій державі. Очевидно, з акваторії Чорного моря.

Реакція України

Одними з перших відреагували на ракетний обстріл у Міноборони нашої держави. "У цю гру можуть грати двоє", – лаконічно констатували в оборонному відомстві. Про що саме йдеться – не дуже зрозуміло, однак варто сказати, що під час тривоги в нашій державі росіяни чули вибухи у трьох областях своєї терористичної країни.

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