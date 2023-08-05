Отметим, что первые сигналы тревога начали раздаваться около 18 часов. Вся Украина стала красной спустя полчаса. Отбои начались около 19:42. Какие ракеты выпускали захватчики, куда они летели и что известно об этой атаке, читайте в материале 24 Канала.

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Главная цель – Староконстантинов

После объявления ракетной опасности в Воздушных силах констатировали, что угроза прежде всего существует для жителей таких областей:

Киевская;

Житомирская;

Черниговская;

Винницкая;

Черкасская;

Кировоградская;

Сумская.

Затем к этим регионам добавились еще Кировоградская и Хмельницкая области. Собственно, около 18:50 в ВСУ отметили, что враг целится именно по Староконстантинову на Хмельнитчине. Очевидно потому, что там расположен аэродром, который с самого начала полномасштабного вторжения не дает покоя россиянам.

Возможное направление – Староконстантинов! Оставайтесь в укрытии,

– писали тогда в Воздушных силах.

О взрывах в регионе сообщали в телеграм-канале Хмельницкой ОВА. Они прозвучали дважды:

около 19:10;

около 19:25.

Взрывы слышали также в Запорожье

Около 18.15 местные слышали взрывы в Запорожье. Впоследствии глава ОВА Юрий Малашко проинформировал, что захватчики совершили очередную атаку по областному центру, а именно – по окрестностям Запорожья.

Специалисты работают на месте попадания над ликвидацией возгорания. Информация о пострадавших не поступала. Последствия разрушений еще устанавливаются,

– говорится в сообщении в 19:43.

Запускали "Кинжалы" и "Калибры"

Сначала была информация от официальных источников о том, что Россия осуществила пуск аэробалистической ракеты типа "Кинжал" из района города Тамбова, являющегося административным центром одноименной области.

Где находится Тамбов: смотрите на карте от Google maps

Через некоторое время в Воздушных силах сообщили, что оккупанты осуществили повторный пуск "Кинжалов", однако с территории Беларуси. Это может свидетельствовать о том, что президент России Владимир Путин дал указание снова разместить на территории этого государства истребители МиГ-31К.

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В то же время в сети начали шутить, что президент страны-муртада Кремля Александр Лукашенко "продержался" как среднестатистическая картофелина в подвале. Собственно, почти год не было пусков ракет из Белоруссии.

Обратите внимание! Также были сообщения от ВСУ, что россияне запустили ракеты типа "Калибр" по нашему государству. Очевидно, из акватории Черного моря.

Реакция Украины

Одними из первых отреагировали на ракетные обстрелы в Минобороны нашего государства. "В эту игру могут играть двое", – лаконично констатировали в оборонном ведомстве. О чем идет речь – не очень понятно, однако стоит сказать, что во время тревоги в нашем государстве россияне слышали взрывы в трех областях своей террористической страны.

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