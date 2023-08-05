Отметим, что первые сигналы тревога начали раздаваться около 18 часов. Вся Украина стала красной спустя полчаса. Отбои начались около 19:42. Какие ракеты выпускали захватчики, куда они летели и что известно об этой атаке, читайте в материале 24 Канала.
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Главная цель – Староконстантинов
После объявления ракетной опасности в Воздушных силах констатировали, что угроза прежде всего существует для жителей таких областей:
- Киевская;
- Житомирская;
- Черниговская;
- Винницкая;
- Черкасская;
- Кировоградская;
- Сумская.
Затем к этим регионам добавились еще Кировоградская и Хмельницкая области. Собственно, около 18:50 в ВСУ отметили, что враг целится именно по Староконстантинову на Хмельнитчине. Очевидно потому, что там расположен аэродром, который с самого начала полномасштабного вторжения не дает покоя россиянам.
Возможное направление – Староконстантинов! Оставайтесь в укрытии,
– писали тогда в Воздушных силах.
О взрывах в регионе сообщали в телеграм-канале Хмельницкой ОВА. Они прозвучали дважды:
- около 19:10;
- около 19:25.
Взрывы слышали также в Запорожье
Около 18.15 местные слышали взрывы в Запорожье. Впоследствии глава ОВА Юрий Малашко проинформировал, что захватчики совершили очередную атаку по областному центру, а именно – по окрестностям Запорожья.
Специалисты работают на месте попадания над ликвидацией возгорания. Информация о пострадавших не поступала. Последствия разрушений еще устанавливаются,
– говорится в сообщении в 19:43.
Запускали "Кинжалы" и "Калибры"
Сначала была информация от официальных источников о том, что Россия осуществила пуск аэробалистической ракеты типа "Кинжал" из района города Тамбова, являющегося административным центром одноименной области.
Где находится Тамбов: смотрите на карте от Google maps
Через некоторое время в Воздушных силах сообщили, что оккупанты осуществили повторный пуск "Кинжалов", однако с территории Беларуси. Это может свидетельствовать о том, что президент России Владимир Путин дал указание снова разместить на территории этого государства истребители МиГ-31К.
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В то же время в сети начали шутить, что президент страны-муртада Кремля Александр Лукашенко "продержался" как среднестатистическая картофелина в подвале. Собственно, почти год не было пусков ракет из Белоруссии.
Реакция Украины
- Одними из первых отреагировали на ракетные обстрелы в Минобороны нашего государства. "В эту игру могут играть двое", – лаконично констатировали в оборонном ведомстве. О чем идет речь – не очень понятно, однако стоит сказать, что во время тревоги в нашем государстве россияне слышали взрывы в трех областях своей террористической страны.
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- Президент Владимир Зеленский, конечно, в своем вечернем обращении упомянул об этой атаке, подчеркнув, что Россия выпустила "Кинжалы" и "Калибры" по Украине. "Били по "Мотор Сечи" и по нашей Хмельнитчине. Часть ракет сбита, спасибо за это нашим воинам противовоздушной обороны", – сказал глава государства.
- Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба акцентировал на том, что Россия не остановится в обстрелах Украины, если ее не остановить: "Мировое сообщество должно сосредоточиться на обеспечении справедливого и продолжительного мира. Вооружить Украину, в частности, истребителями F-16, важно, чтобы закрыть небо и реализовать украинскую формулу мира".
- Особенно метко и лаконично эту атаку прокомментировал глава Николаевской ОВА Виталий Ким: "Ло*и", – написал он (вместо звездочки, буква "х"), несомненно, имея в виду россиян. Перед этим он отмечал: "В тот раз не попали и на этот раз попросите "Кинжалы".