Об этом рассказали в мониторинговых пабликах, сообщает 24 канал. В ряде областей была объявлена воздушная тревога.

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Оккупанты запустили "Шахеды"

Из-за очередной угрозы вражеской атаки по состоянию на 00:45 воздушная тревога продолжалась в:

  • Хмельницкой области;
  • Винницкой области;
  • Черкасской области;
  • Кировоградской области;
  • Одесской области;
  • Николаевской области;
  • Херсонской области;
  • Днепропетровской области;
  • Запорожской области;
  • Житомирской области;
  • Донецкой области.

Также воздушная тревога продолжается в:

  • Луганской области – с 4 апреля 2022 года, то есть 488 дней;
  • временно оккупированном Крыму – 11 декабря 2022, то есть уже 237 дней.

Внимание! Хмельницкая область – угроза применения ударных БПЛА Shahed!
– сообщили в 00:32 в Воздушных силах ВСУ.

Через 20 минут об угрозе "Шахедов" сообщили и в Житомирской области. В обеих областях начала работать ПВО.

Кроме этого, россияне выпустили крылатые ракеты "Калибр". По состоянию на 00:45 они двигались в направлении Кировоградской области.

"Ударные БпЛА Shahed – в направлении Староконстантинова!" – сообщили в 01:01 в Воздушных силах.

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Массированный ракетный обстрел Украины 6 августа: коротко

  • Российские захватчики 5 августа совершили комбинированную атаку. Оккупанты запустили крылатые ракеты не только со своей территории, но и из Беларуси.
  • Для террористического обстрела использовали "Кинжалы" и "Калибры". В частности, взрывы раздавались в Хмельницкой области и Запорожье.
  • Впоследствии в Запорожской ОВА сообщили, что россияне ударили по пригороду областного центра. По предварительным данным, атака прошла без пострадавших.
  • Президент Владимир Зеленский в своем традиционном обращении заявил, что ПВО удалось сбить часть ракет россиян. Он подчеркнул, что такие атаки ничего захватчикам не дадут – Кремлю не удастся подменить международное право террором, кризисами или каким-либо запугиванием.