Об этом рассказал президент Владимир Зеленский. Оккупанты ударили управляемой авиационной бомбой.
Интересно Россия запустила "Кинжалы" из Тамбова
Россияне атаковали Центр переливания крови
Президент в 22:39 прокомментировал очередную вражескую террористическую атаку.
Управляемая авиационная бомба России против центра переливания крови в Украине. Этот вечер, Купянская община в Харьковской области. Есть погибшие и раненые. Мои соболезнования! Наши спасатели ликвидируют пожар,
– сообщил глава государства.
По его словам, одно это преступление войны говорит все о российской агрессии.
"Звери, которые уничтожают то, что просто позволяет жить. Победить террористов – это дело чести для всех, кто ценит жизнь", – подытожил украинский лидер.
Россияне ударили по Центру переливания крови / Фото Владимира Зеленского
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Массированная ракетная атака 5 августа: коротко
- На территории Украины вечером 5 августа была объявлена масштабная воздушная тревога. В общей сложности она длилась полтора часа.
- Российские оккупанты совершили комбинированную атаку. В частности, они выпустили по Украине крылатые ракеты из Тамбова и территории Беларуси.
- Также захватчики применили "Кинжалы", постоянно менявшие свое направление. Взрывы раздавались в Хмельницкой, Запорожской и Киевской областях.
- Глава Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко впоследствии сообщил, что оккупанты атаковали окрестности Запорожья. Специалисты немедленно отправились на место попадания для ликвидации возгорания. Информация о пострадавших сразу после обстрела не поступала.
- Военный эксперт Игорь Романенко отметил, что россияне могли целенаправленно запускать ракеты с территории Беларуси, чтобы втянуть Минск в свою захватническую войну. Такое развитие событий было бы очень выгодно для российского диктатора Владимира Путина – это позволяет ему действовать "под чужим флагом".