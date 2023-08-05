Об этом рассказал президент Владимир Зеленский. Оккупанты ударили управляемой авиационной бомбой.

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Россияне атаковали Центр переливания крови

Президент в 22:39 прокомментировал очередную вражескую террористическую атаку.

Управляемая авиационная бомба России против центра переливания крови в Украине. Этот вечер, Купянская община в Харьковской области. Есть погибшие и раненые. Мои соболезнования! Наши спасатели ликвидируют пожар,

– сообщил глава государства.

По его словам, одно это преступление войны говорит все о российской агрессии.

"Звери, которые уничтожают то, что просто позволяет жить. Победить террористов – это дело чести для всех, кто ценит жизнь", – подытожил украинский лидер.



Россияне ударили по Центру переливания крови / Фото Владимира Зеленского

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