Про це розповіли у моніторингових пабліках, повідомляє 24 Канал. У низці областей оголосили повітряну тривогу.

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Окупанти запустили "Шахеди"

Через чергову загрозу ворожої атаки станом на 00:45 повітряна тривога тривала у:

Хмельницькій області;

Вінницькій області;

Черкаській області;

Кіровоградській області;

Одеській області;

Миколаївській області;

Херсонській області;

Дніпропетровській області;

Запорізькій області;

Житомирській області;

Донецькій області.

Також повітряна тривога триває у:

Луганській області – з 4 квітня 2022 року, тобто 488 днів;

тимчасово окупованому Криму – 11 грудня 2022 року, тобто вже 237 днів.

Увага! Хмельницька область – загроза застосування ударних БпЛА Shahed!

– повідомили о 00:32 в Повітряних силах ЗСУ.

Через 20 хвилин про загрозу "Шахедів" повідомили й на Житомирщині. В обох областях почала працювати ППО.

Окрім цього, росіяни випустили крилаті ракети "Калібр". Станом на 00:45 вони рухалися в напрямку Кіровоградської області.

"Ударні БпЛА Shahed – в напрямку Старокостянтинова!" – повідомили о 01:01 у Повітряних силах.

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