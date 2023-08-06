Окупанти знову атакували мирні населені пункти ракетами та "Шахедами". На фронті відбулося понад три десятки бойових зіткнень.

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Росіяни продовжують тактику терору

Сьогодні вночі країна-агресор завдала чергового ракетно-авіаційного удару по нашій державі. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки уточнюється.

Упродовж минулої доби ворог завдав 20 ракетних ударів. 12 ракет "Калібр" було знищено зенітними ракетними підрозділами та авіацією Повітряних сил. Також ворог завдав 62 авіаційних удари. Зокрема, застосував 4 ударних дрони типу "Shahed" – усі було знищено.

Окрім того, окупанти здійснили 68 обстрілів з РСЗВ по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення, руйнувань зазнали житлові будинки.

Ймовірність подальших ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою,

– наголосили у Генштабі.

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За добу відбулося понад 30 бойових зіткнень

Упродовж доби відбулося понад 30 бойових зіткнень.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському – ворог завдав авіаційних ударів в районах Одноробівки, Стрілечої, Гатища Харківської області. Окупанти з мінометів та артилерії обстріляли понад 30 населених пунктів, зокрема, Бучки, Грем'яч, Веселе Чернігівської області; Середина-Буда, Бобилівку, Студенок, Миропілля, Грабовське Сумської області та Караїчне, Бударки і Землянки на Харківщині.

На Куп'янському – наші воїни стійко тримають оборону. Зокрема, успішно відбили атаки противника в районах Вільшаної та Синьківки Харківської області. Агресор завдав авіаційних ударів біля Кислівки та Крохмального. З мінометів та артилерії обстріляв понад 10 населених пунктів. Зокрема, Фиголівку, Дворічну, Западне, Куп'янськ, Кислівку та Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку ворог вів наступальні дії в районі Білогорівки Луганської області. Щоправда, успіху не мав. Окупаційні війська завдали авіаційних ударів в районах Невського і Білогорівки на Луганщині та Торське, Серебрянка, Діброва і Спірне Донецької області. Артилерійських обстрілів противника зазнали населені пункти Кузьмине, Білогорівка, Торське, Верхньокам'янське, Спірне та Роздолівка.

На Бахмутському – Сили оборони стримують противника в районі Курдюмівки. Ворог завдав авіаційних ударів в районах Хромового, Кліщіївки, Ступочок, Диліївки, Олександро-Шультиного та Нью-Йорка Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 15 населених пунктів, серед них Тихонівка, Часів Яр, Кліщіївка, Біла Гора, Предтечине та Північне Донецької області.

На Авдіївському напрямку, під щільним вогнем авіації та артилерії противника, наші захисники успішно відбили атаки російських військ в районі Авдіївки. Ворог завдав авіаційних ударів в районі Новокалинового Донецької області. З артилерії обстріляв понад 10 населених пунктів. Серед них Орлівка, Степове, Авдіївка, Водяне, Первомайське, Невельське Донецької області.

На Мар'їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Мар'їнки. Ворог здійснив обстріли понад 10 населених пунктів, зокрема, це Красногорівка, Мар'їнка, Побєда, Георгіївка, Новомихайлівка та Костянтинівка Донецької області.

На Шахтарському – ворог здійснив безуспішні спроби відновити втрачене положення в районі Старомайорського. Завдав авіаційних ударів в районах Павлівка, Золота Нива та Старомайорське Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Благодатне, Старомайорське Донецької області та Левадне на Запоріжжі.

На Запорізькому напрямку російські загарбники, здійснюючи авіаційні удари, вели без успіху наступальні дії в районі Роботиного Запорізької області. Противник зосереджує основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ. Артилерійських обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Щербаки, Малі Щербаки, П'ятихатки, Степногірськ та Червонодніпровка Запорізької області.

На Херсонському напрямку артилерійських обстрілів ворога зазнали понад 20 населених пунктів, серед них Іванівка, Дніпровське, Білозерка, Кізомис, Херсон Херсонської області та Очаків Миколаївської області.

Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби,

– зазначили у Генштабі ЗСУ.

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Що відбувається на фронті: дивіться карту

Сили оборони потужно знищують ворога

За минулу добу наша авіація завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу противника. Окрім того, підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 пункти управління, 5 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 4 артилерійських засоби на вогневих позиціях, 5 складів боєприпасів та одну станцію радіоелектронної боротьби окупантів.