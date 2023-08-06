З початку повномасштабного вторгнення в Україні вже загинуло 249 700 окупантів. Проте у Генштабі пояснювали, що втрати можуть бути значно більшими, але їх важко рахувати через інтенсивність боїв.

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Які втрати окупантів у техніці

Зауважимо, що колосальних втрат ворог зазнав також у техніці. За цей час на брухт перетворили тисячі танків, бойових броньованих машин та артилерійських систем. Крім того, в окупантів на балансі стало на кілька сотень літаків і гелікоптерів менше. Нагадаємо, що навесні минулого року з дном Чорного моря познайомився також крейсер "Москва". А тепер пробіжимося статистикою разом. Отже, з 24 лютого 2022 року знищили:

  • танків – 4237 (+5);
  • бойових броньованих машин – 8262 (+11);
  • артилерійських систем – 4965 (+22);
  • РСЗВ – 705 (+1);
  • засоби ППО – 466 (+0);
  • літаків – 315 (+0);
  • гелікоптерів – 311 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 4126 (+10);
  • крилаті ракети – 1359 (+12);
  • кораблі /катери – 18 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 7441 (+19);
  • спеціальна техніка – 734 (+4).

Актуальні втрати ворога станом на 6 серпня / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Повітряні сили знищують цілі ворога

  • Ввечері 5 серпня та вночі 6 серпня російські військові здійснили чергову масовану ракетну та дронову атаку. Ворог випускав повітряні цілі у кілька хвиль.
  • Відомо, що для цієї атаки російські загарбники застосували відразу 70 засобів нападу. Мовиться як про крилаті, так і про аеробалістичні ракети. Крім того, запускали окупанти дрони-камікадзе.
  • Силами та засобами ППО з 5 по 6 серпня вдалося знищити 57 повітряних цілей. Мовиться про 17 крилатих ракет "Калібр", 13 крилатих ракет Х-101/Х-555, а також 27 ударні дрони "Шахед".