З початку повномасштабного вторгнення в Україні вже загинуло 249 700 окупантів. Проте у Генштабі пояснювали, що втрати можуть бути значно більшими, але їх важко рахувати через інтенсивність боїв.

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Які втрати окупантів у техніці

Зауважимо, що колосальних втрат ворог зазнав також у техніці. За цей час на брухт перетворили тисячі танків, бойових броньованих машин та артилерійських систем. Крім того, в окупантів на балансі стало на кілька сотень літаків і гелікоптерів менше. Нагадаємо, що навесні минулого року з дном Чорного моря познайомився також крейсер "Москва". А тепер пробіжимося статистикою разом. Отже, з 24 лютого 2022 року знищили:

танків – 4237 (+5);

бойових броньованих машин – 8262 (+11);

артилерійських систем – 4965 (+22);

РСЗВ – 705 (+1);

засоби ППО – 466 (+0);

літаків – 315 (+0);

гелікоптерів – 311 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 4126 (+10);

крилаті ракети – 1359 (+12);

кораблі /катери – 18 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 7441 (+19);

спеціальна техніка – 734 (+4).

Актуальні втрати ворога станом на 6 серпня / Інфографіка Генштабу ЗСУ

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