С начала полномасштабного вторжения в Украину уже погибло 249 700 оккупантов. Однако в Генштабе объясняли, что потери могут быть значительно больше, но их трудно считать из-за интенсивности боев.
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Какие потери оккупантов в технике
Заметим, что колоссальные потери враг понес также в технике. За это время в металлолом превратили тысячи танков, боевых бронированных машин и артиллерийских систем. Кроме того, у оккупантов на балансе стало на несколько сотен самолетов и вертолетов меньше. Напомним, что весной прошлого года с дном Черного моря познакомился крейсер "Москва". А теперь пробежимся статистикой вместе. Итак, с 24 февраля 2022 года уничтожили:
- танков – 4237 (+5);
- боевых бронированных машин – 8262 (+11);
- артиллерийских систем – 4965 (+22);
- РСЗО – 705 (+1);
- средства ПВО – 466 (+0);
- самолетов – 315 (+0);
- вертолетов – 311 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 4126 (+10);
- крылатые ракеты – 1359 (+12);
- корабли / катера – 18 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 7441 (+19);
- специальная техника – 734 (+4).
Актуальные потери врага по состоянию на 6 августа / Инфографика Генштаба ВСУ
Воздушные силы уничтожают целые врага
- Вечером 5 августа и ночью 6 августа российские военные совершили очередную массированную ракетную и дроновую атаку. Враг выпускал воздушные цели в несколько волн.
- Известно, что для этой атаки российские захватчики применили сразу 70 средств нападения. Речь идет как о крылатых, так и об аэробалистических ракетах. Кроме того, запускали оккупанты дроны-камикадзе.
- Силами и средствами ПВО с 5 по 6 августа удалось уничтожить 57 воздушных целей. Речь идет о 17 крылатых ракетах "Калибр", 13 крылатых ракетах Х-101/Х-555, а также о 27 ударных дронах "Шахед".