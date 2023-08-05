Об этом в эфире национального телемарафона сообщил представитель ГУР, пишет 24 Канал. Андрей Юсов подчеркнул, что сейчас продолжаются меры, которые являются прямыми последствиями вторжения россиян в Украину.

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Повреждения очень значительны

Юсов заметил, враг думал, что флот и военно-морские силы будут работать ему на пользу. Впрочем, в нынешних условиях они уже не кажутся такими неуязвимыми, в частности, для других, меньших, но более современных средств.

"Поэтому оккупанты не могут себя чувствовать в безопасности на всей территории – на суше и собственно на море, украинском оккупированном море", –подчеркнул представитель ГУР.

Добавил, чтобы все прекратилось, нужно, чтобы захватчики покинули нашу территорию, а суверенитет Украины был восстановлен.

Интересно, что в ближайшее время "Оленегорский горняк" мы точно не увидим.

С технической точки зрения, в ближайшее время восстановить для врага этот большой десантный корабль будет довольно проблематично. Потому что это конструкция, которая производилась не на территории современной так называемой Российской Федерации. Повреждения там очень значительны,

– отметил Юсов.

В то же время добавил, что у российских террористов пока еще есть и другие суда. Так что "неопознанным плавающим объектам" еще есть над чем работать. Впрочем, важно понимать, что речь идет только о военных целях.

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Обратите внимание! Источники 24 Канала в СБУ сообщили, что спецоперацию в бухте Новороссийска 4 августа проводили вместе с ВМС. Кадры с места происшествия можете посмотреть здесь. На видео надводный дрон атакует вражеский корабль, где находятся около 100 человек экипажа.

Пробиты несколько отсеков, – разведка Великобритании.