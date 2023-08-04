В сети появился ряд подтверждающих спутниковых фото. 24 Канал
К теме Это серьезная пощечина режима Путина, – в ГУР назвали последствия атаки на "Оленегорский горняк"
СБУ провела спецоперацию в бухте Новороссийска, в результате которой большой десантный корабль "Оленегорский горняк" получил повреждения. Оккупантам удалось дотащить его до берега.
В сети появился ряд подтверждающих спутниковых фото. 24 Канал
К теме Это серьезная пощечина режима Путина, – в ГУР назвали последствия атаки на "Оленегорский горняк"