Представитель ГУР МО Андрей Юсов в эфире телемарафона рассказал о последствиях атаки на "Оленегорский горняк", пишет 24 Канал. По его словам, сегодня можно будет услышать реакцию таких пропагандистов как Скабеева и Соловьев.

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В России "военкоры" грызутся из минобороны

Как сказал Юсов, россиянам будет что обсудить, поскольку на фоне информации пропагандистов, мол, в России "все идет по плану", о том, что действия Сил обороны якобы "не имеют успеха", одним за другим случаются такие "досадные" случаи, как с кораблем "Оленегорский горняк".

Также представитель украинской разведки обратил внимание, что так называемые российские "военкоры" и минобороны сцепились в новом поединке, обвиняя друг друга.

Юсов отметил, что "военкоры" обвиняют минобороны России в том, что оно оторвалось от реальности и отрицает очевидные вещи. В частности, говорится о "сказке" о "сбитых всех целях" и "повреждений нет", несмотря на очевидные видео повреждения, в частности "Оленегорского горняка".

В то же время российское минобороны, как говорит Юсов, обвиняет "военкоры", мол, те "подрывают какую-то мифическую безопасность России".

В этом плане все очень хорошо. Для политического руководства российского режима это серьезная пощечина,

– считает он.

Также Юсов сказал, что повреждение "Оленегорского горняка" – это большая потеря для флота окупантов в плане безопасности. В частности, планирование дальнейших десатных операций и использования этих судов становится более проблематичным.

"Это серьезный фактор, с которым оккупанты будут считаться", – резюмировал представитель ГУР МО.

Атака на "Оленегорский горняк": что известно