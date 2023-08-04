Есть большие сомнения в том, что в России захотят восстанавливать корабль уже после окончания войны. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, экскомандир батальона роты "Айдар" Евгений Дикий.

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Корабль полностью небоеспособен

"Оленегорский горняк" – это часть Северного флота России. Он считался самым мощным. К слову, перед началом полномасштабного вторжения, 6 больших десантных кораблей были переброшены в Черное море с целью десанта в Одессу.

Это осталось несбыточной мечтой россиян, однако суда остались в Черном море.

Эти корабли как русские офицеры, служившие "на северах", а затем ехали умирать в Крым. Подбитый вот сейчас не утонул, они его, скорее всего, дотянут до берега, потому что он близко. Но с точки зрения боевых действий – он полностью выведен из строя. По меньшей мере до конца этой войны,

– подчеркнул Евгений Дикий.

К слову, "Оленегорский горняк" – это второй крупный десантный корабль, уничтоженный ВСУ. Первым стал "Саратов". Его уничтожили "Точкой-У" в порту Бердянска весной прошлого года.

"Информация о большом десантном корабле подтверждена. А по неподтвержденным данным поражен еще один корабль. Ждем подтвержденная", – заметил военный эксперт.

Евгений Дикий о состоянии подбитого корабля: смотрите видео

Продуманная работа спецслужб

На самом деле хороших новостей еще больше. Ведь в Новороссийске подтвержден удар по нефтяному терминалу, что очень перекликается с ударом по нефтебазе в Феодосии.

Мы бьем по кораблям, которые Россия нагнала в Черное море. А здесь весь Черноморский флот и эскадра из Северного. И мы делаем так, чтобы те из них, которые не успеем подбить, все равно потеряли любую способность оперировать из-за отсутствия горючего,

– заметил Дикий.

Дело в том, что все эти корабли – советские проекты. Они сделаны в то время, когда вообще не экономили горючее. Поэтому расход топлива у них очень высокий. Проблема для оккупантов в том, что немногие базы в Черном море могут такие корабли заправлять.

"Это 2 – 3 базы в Севастополе, база в Феодосии, Керчи и в Новороссийске. И половины этих баз уже нет ", – подчеркнул военный эксперт.

Можно заключить, что совершенно не случайно базы в Феодосии и Новороссийске уничтожили одновременно. Учитывая, что морских дронов в Украине еще не так много, невозможность кораблей двигаться из-за нехватки топлива является хорошей альтернативой.

Атака на "Оленегорский горняк": коротко