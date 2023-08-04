Є великі сумніви щодо того, що в Росії захочуть відновлювати корабель вже по закінченню війни. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, екскомандир батальйону роти "Айдар" Євген Дикий.

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Корабель повністю небоєздатний

"Оленегорський горняк" – це частина Північного флоту Росії. Він вважався найпотужнішим. До слова, перед початком повномасштабного вторгнення, 6 великих десантних кораблів перекинули в Чорне море з метою десанту на Одесу.

Це залишилось нездійсненною мрією росіян, однак судна таки залишились в Чорному морі.

Ці кораблі як російські офіцери, які служили "на сєвєрах", а потім їхали помирати в Крим. Підбитий ось зараз не потонув, вони його, найімовірніше дотягнуть до берега, бо він близько. Але з точки зору бойових дій – він повністю виведений з ладу. Щонайменше до кінця цієї війни,

– наголосив Євген Дикий.

До слова, "Оленегорський горняк" – це другий великий десантний корабель, який знищили ЗСУ. Першим став "Саратов". Його знищили "Точкою-У" в порту Бердянська навесні минулого року.

"Інформація про великий десантний корабель підтверджена. А за непідтвердженими даними вражений ще один корабель. Чекаємо підтверджена", – зауважив військовий експерт.

Євген Дикий про стан підбитого корабля: дивіться відео

Продумана робота спецслужб

Насправді гарних новин іще більше. Адже в Новоросійську підтверджений удар по нафтовому терміналу, що дуже перегукується з ударом по нафтобазі у Феодосії.

Ми б'ємо по кораблях, які Росія нагнала в Чорне море. А тут весь Чорноморський флот і ескадра з Північного. І ми робимо так, щоб ті із них, які не встигнемо підбити, все одно втратили будь-яку здатність оперувати через відсутність пального,

– зауважив Дикий.

Річ у тім, що всі ці кораблі – радянських проєктів. Вони зроблені в час, коли взагалі не економили пальне. Тож розхід палива у них надзвичайно високий. Проблема для окупантів у тому, що небагато баз в Чорному морі можуть такі кораблі заправляти.

"Це 2 – 3 бази в Севастополі, база у Феодосії, Керчі та в Новоросійську. І половини цих баз вже немає", – наголосив військовий експерт.

Можна зробити висновок, що абсолютно невипадково бази у Феодосії та Новоросійську знищили одночасно. Зважаючи на те, що морських дронів в України ще не так багато, неможливість кораблів рухатись через брак палива є гарною альтернативою.

Атака на "Оленегорський горняк": коротко