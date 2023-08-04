Представник ГУР МО Андрій Юсов в ефірі телемарафону розповів про наслідки атаки на "Оленегорський горняк", пише 24 Канал. За його словами, сьогодні можна буде почути реакцію таких пропагандистів як Скабєєва та Соловйов.

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У Росії "військкори" гризуться з міноборони

Як сказав Юсов, росіянам буде що обговорити, оскільки на тлі інформації пропагандистів, мовляв, у Росії "все йде за планом", про те, що дії Сил оборони начебто "не мають успіху", одним за одним стаються такі "прикрі" випадки, як з кораблем "Оленегорський горняк".

Також представник української розвідки звернув увагу, що так звані російські "військкори" та міноборони зчепилися у новому двобої, звинувачуючи один одного.

Юсов зазначив, що "військкори" звинувачують міноборони Росії в тому, що воно відірвалося від реальності й заперечує очевидні речі. Зокрема, мовиться про "казку" про "збиті всі цілі" і "пошкоджень нема", попри очевидні відео пошкоджень, зокрема "Оленегорського горняка".

Водночас російське міноборони, як каже Юсов, звинувачує "військкорів", мовляв, ті "підривають якусь міфічну безпеку Росії".

У цьому плані все дуже добре. Для політичного керівництва російського режиму це серйозний ляпас,

– вважає він.

Також Юсов сказав, що пошкодження "Оленегорського горняка" – це велика втрата для флоту окупантів у безпековому плані. Зокрема, планування подальших десатних операцій і використаннях цих суден стає більш проблематимним.

"Це серйозний фактор, на який окупанти будуть зважати", – резюмував представник ГУР МО.

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