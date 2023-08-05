Это подтвердили и в разведке Великобритании. Там подчеркнули, что опубликованные в сети фотографии демонстрируют значительные повреждения, которые, возможно, не удалось ликвидировать.
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Серьезный удар для Черноморского флота
Разведка Британии заявила, что "Оленегорский горняк" получил серьезные повреждения в результате атаки надводного дрона. Это серьезный удар для Черноморского флота России.
В сети публиковали разные фотографии, как буксировали судно после атаки. По мнению британских разведчиков, такой наклон корабля свидетельствует о том, что несколько отсеков были пробиты.
Снимки качающегося на 30-40 градусов судна свидетельствуют о том, что несколько водонепроницаемых отсеков были пробиты, или что усилия экипажа по устранению повреждений оказались неэффективными,
– заявили в разведке.
По имеющейся в открытом доступе информации, "Оленегорский горняк" пополнил российский флот в 2014 году. После взрывов на Крымском мосту корабль использовали для перевозки оккупантов и гражданских грузов в Крым.
В разведке Британии отметили, что "Оленегорский горняк" весом 3600 тонн и длиной 113 метров – это крупнейший российский военный корабль, который серьезно поврежден или уничтожен после потопления крейсера "Москва" 13 апреля 2022 года.
Атака на "Оленегорский горняк": что известно
- Ранним утром 4 августа в Новороссийске слышали взрывы и звуки выстрелов. В сети сообщалось, что якобы базу ВМС России атаковали морские дроны.
- Российское минобороны начало заявлять, что все дроны были уничтожены, атаку отбили, а разрушений нет. Однако впоследствии в сети появились кадры, свидетельствовавшие об обратном – большой десантный корабль "Оленегорский горняк" буксировали.
- Источники 24 Канала заявили, что атака дронов на бухту в Новороссийске – это успешная спецоперация СБУ в сотрудничестве с ВМС Украины. В сети также опубликовали кадры, как дрон нанес удар по корпусу корабля.