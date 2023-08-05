Это подтвердили и в разведке Великобритании. Там подчеркнули, что опубликованные в сети фотографии демонстрируют значительные повреждения, которые, возможно, не удалось ликвидировать.

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Серьезный удар для Черноморского флота

Разведка Британии заявила, что "Оленегорский горняк" получил серьезные повреждения в результате атаки надводного дрона. Это серьезный удар для Черноморского флота России.

В сети публиковали разные фотографии, как буксировали судно после атаки. По мнению британских разведчиков, такой наклон корабля свидетельствует о том, что несколько отсеков были пробиты.

Снимки качающегося на 30-40 градусов судна свидетельствуют о том, что несколько водонепроницаемых отсеков были пробиты, или что усилия экипажа по устранению повреждений оказались неэффективными,

– заявили в разведке.

По имеющейся в открытом доступе информации, "Оленегорский горняк" пополнил российский флот в 2014 году. После взрывов на Крымском мосту корабль использовали для перевозки оккупантов и гражданских грузов в Крым.

В разведке Британии отметили, что "Оленегорский горняк" весом 3600 тонн и длиной 113 метров – это крупнейший российский военный корабль, который серьезно поврежден или уничтожен после потопления крейсера "Москва" 13 апреля 2022 года.

Атака на "Оленегорский горняк": что известно