Це підтвердили й в розвідці Великої Британії. Там наголосили, що опубліковані у мережі світлині демонструють значні пошкодження, які, можливо, не вдалося ліквідувати.
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Серйозний удар для Чорноморського флоту
Розвідка Британії заявила, що "Оленегорський горняк" отримав серйозні пошкодження внаслідок атаки надводного дрона. Це є серйозним ударом для Чорноморського флоту Росії.
У мережі публікували різні світлини, як буксирували судно після атаки. На думку британських розвідників, такий нахил корабля свідчить про те, що кілька відсіків були пробиті.
Знімки судна, яке хитається на 30 – 40 градусів, свідчать про те, що кілька водонепроникних відсіків було пробито, або що зусилля екіпажу з усунення пошкоджень виявилися неефективними,
– заявили у розвідці.
За наявною у відкритому доступі інформацією, "Оленегорський горняк" поповнив російський флот у 2014 році. Після вибухів на Кримському мосту, корабель використовували для перевезення окупантів та цивільних вантажів до Криму.
У розвідці Британії наголосили, що "Оленегорський горняк" вагою 3600 тонн і довжиною 113 метрів – це найбільший російський військовий корабель, який серйозно пошкоджено або знищено після потоплення крейсера "Москва" 13 квітня 2022 року.
Атака на "Оленегорський горняк": що відомо
- Рано-вранці 4 серпня у Новоросійську чули вибухи та звуки пострілів. У мережі повідомляли, що буцімто базу ВМС Росії атакували морські дрони.
- Російське міноборони почало заявляти, що буцімто усі дрони були знищені, атаку відбили, а руйнувань немає. Проте згодом у мережі з'явилися кадри, які свідчили про зворотне – великий десантний корабель "Оленегорський горняк" буксирували.
- Джерела 24 Каналу заявили, що атака дронів на бухту в Новоросійську – це успішна спецоперація СБУ в співпраці з ВМС України. У мережі також опублікували кадри, як дрон завдав удару по корпусу корабля.