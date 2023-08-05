Малюк прокоментував нещодавні атаки надводними дронами на кораблі Росії. Голова СБУ наголосив, що спецоперації проводяться у територіальних водах України.
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Малюк назвав удари по кораблях Росії "ефективним кроком"
Відтак, за його словами, спецоперації є повністю законними.
Будь-яка "бавовна", що відбувається із кораблями Росії чи Кримським мостом, є абсолютно логічним і ефективним кроком по відношенню до ворога. Більш того – такі спецоперації проводяться у територіальних водах України і є повністю законними,
– сказав він.
Також голова СБУ назвав Росії умови для припинення атак на російські кораблі та інфраструктуру.
"Якщо росіяни хочуть, аби "бавовна" припинилася, вони мають скористатися для цього єдиною можливістю – покинути територіальні води України та нашу землю. І чим швидше вони це зроблять, тим буде краще для них", – сказав він та додав, що Україна стовідсотково переможе Росію у цій війні.
Що відомо про атаки дронів на російські кораблі
- Протягом двох дні СБУ та ВМС провели спецоперації щодо ударів по російських кораблів. Спершу вночі 4 серпня надводний дрон атакував російський десантний корабель "Оленегорський горняк" біля Новоросійська.
- У СБУ опублікували відео атаки на "Оленегорський горняк" та повідомили, що корабель отримав серйозну пробоїну. Росія намагалася приховати атаку на десантний корабель, заявляючи, мовляв, кораблі відбили атаку дронів.
- Зрештою, окупанти доволокли "Оленегорський горняк" до морського порту в Новоросійську.
- Вночі 5 серпня російські окупанти пережили "день бабака". Опівночі в окупованому Криму було неспокійно через яскраву заграву поблизу Кримського мосту.
- Виявилося, що СБУ спільно з ВМС завдала удару дроном по великому російському танкеру SIG. Танкер, який перебуває під санкціями США, транспортував паливо для російських військ.
- У СБУ повідомили, що танкер російських окупантів був добре навантажений паливом, тому великий вибух було видно здалеку.