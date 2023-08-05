Малюк прокоментував нещодавні атаки надводними дронами на кораблі Росії. Голова СБУ наголосив, що спецоперації проводяться у територіальних водах України.

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Малюк назвав удари по кораблях Росії "ефективним кроком"

Відтак, за його словами, спецоперації є повністю законними.

Будь-яка "бавовна", що відбувається із кораблями Росії чи Кримським мостом, є абсолютно логічним і ефективним кроком по відношенню до ворога. Більш того – такі спецоперації проводяться у територіальних водах України і є повністю законними,

– сказав він.

Також голова СБУ назвав Росії умови для припинення атак на російські кораблі та інфраструктуру.

"Якщо росіяни хочуть, аби "бавовна" припинилася, вони мають скористатися для цього єдиною можливістю – покинути територіальні води України та нашу землю. І чим швидше вони це зроблять, тим буде краще для них", – сказав він та додав, що Україна стовідсотково переможе Росію у цій війні.

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