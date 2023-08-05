Отже, місцеві телеграм-канали рясніють низкою цікавих повідомлень. Серед них – інформація про вибухи у районі села Яковенково, що на півострові Крим.

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Що сталося – ще не ясно

Як кажуть у телеграмах, офіційної інформації, станом на 00:15, немає.

Водночас очевидці бідкаються, що на Кримському мосту вимкнули освітлення. Мовляв, пов'язано це з заходами безпеки.

У мережу також виклали відео. Ми не можемо перевірити його вірогідність. Але якщо все дійсно так, то біля Кримського мосту знову вкрай неспокійно.

Спостерігається у Керчинській протоці атака дронів безпілотних – надводних і повітряних. Є інциденти у Керчинській протоці. Будь ласка, всім суднам – на якорі. Посилити нагляд. У випадку виявлення, доповідати,

– йдеться на відео.



У мережі розповідають про вибухи у Криму / Фото з соцмереж

Невдовзі надійшло повідомлення від голови руху "Ми разом з Росією" Владіміра Рогова. Він бідкався, що потужний вибух пролунав у районі Кримського мосту.