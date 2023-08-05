Следовательно, местные телеграм-каналы пестрят рядом интересных сообщений. Среди них – информация о взрывах в районе села Яковенково на полуострове Крым.

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Что произошло – еще не ясно

Как говорят в телеграмах, официальной информации, по состоянию на 00:15 нет.

В то же время очевидцы жалуются, что на Крымском мосту выключили освещение. Мол, связано это с мерами безопасности.

В сеть также выложили видео. Мы не можем проверить его вероятность. Но если все действительно так, то у Крымского моста опять очень неспокойно.

Наблюдается в Керчинском проливе атака беспилотных дронов – надводных и воздушных. Есть инциденты в Керчинском проливе. Пожалуйста, всем судам – на якоре. Усилить надзор. В случае обнаружения, докладывать,

– говорится на видео.



В сети рассказывают о взрывах в Крыму / Фото из соцсетей​

Вскоре поступило сообщение от главы движения "Мы вместе с Россией" Владимира Рогова. Он сетовал, что мощный взрыв прогремел в районе Крымского моста.