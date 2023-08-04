Российские пропагандисты традиционно обвиняют Украину в атаке беспилотниками. Все, что известно о взрывах в Крыму и России – передает 24 Канал.

Смотрите также Детонация и дым: в Токмаке "устал" склад с российскими боеприпасами

В Феодосии могли атаковать нефтебазу

Около 03:10 в сети начали сообщать, что в Феодосии слышали звуки, похожие на взрывы. Некоторые пользователи заявляли, что слышали гул, будто летел беспилотник. После этого взрывы усилились и заработала российская ПВО.

Как россияне пытались сбить "дроны" в Феодосии: смотрите видео

Вероятно, в ночь на 4 августа была атакована нефтебаза. На опубликованных в сети кадрах можно заметить, как средства ПВО пытаются что-нибудь сбить, но зря. После нескольких попыток ликвидировать летательный аппарат, все же произошло попадание, вероятно, в нефтебазу.

В Феодосии, вероятно, атаковали нефтебазу: смотрите видео

Местные жители также сообщали, что после взрывов в городе начали ездить кареты скорой и спасатели.

К слову, начальница объединенного координационного пресс-центра сил обороны Юга Наталья Гуменюк прокомментировала взрывы во временно оккупированной Феодосии.

Ветер попутный семена хлопка несет,

– сказала Гуменюк в эфире телемарафона.

Смотрите на карте, где расположена Феодосия

В России взрывы прогремели у базы ВМС

В Новороссийске, что в Краснодарском крае, утром 4 августа прогремели взрывы. Пропагандистские СМИ начали жаловаться, что город якобы атаковали морские дроны.

Как сообщают в сети местные жители, были слышны выстрелы автоматов, из которых, вероятно, пытались сбить неизвестные дроны. После этого в воде словно "вспыхнуло что-то".

В Новороссийске что-то горит в воде: смотрите видео

Звуки выстрелов в Новороссийске: смотрите видео

Журналисты BBC также рассказали, что, по сообщениям местных, звуки взрывов звучали ночью и вблизи морского порта в городе. Также взрывы слышали и в населенном пункте Южная Озереевка, где находится морской нефтеналивной терминал Каспийского трубопроводного консорциума.

Более того, в сети отмечают, что под атакой неизвестных морских дронов оказалась российская база военно-морских сил. В частности, об этом свидетельствует и якобы атака на "нефтяной маяк". Кроме того, россияне утверждают, что атаку "отбили" 2 судна.

Взрывы в Новороссийске – больше в галерее

Как российское минобороны прокомментировало взрывы

Минобороны России традиционно обвинило в атаке на Крым и Краснодарский край Украину. Комментируя взрывы в Феодосии, россияне заявили, что ликвидировали 13 летательных аппаратов.

"Очередные средства ПВО уничтожили 10 украинских БПЛА, еще три дрона противника были подавлены средствами РЭБ, пострадавших и разрушений нет", – говорится в сообщении россиян.

Более того, российское минобороны уже квалифицировало события в Крыму как теракт.

В ночь на пятницу пресечена попытка украинских войск совершить теракт с помощью беспилотников по объектам на территории Крыма,

– заявило российское минобороны.

Новороссийск, по сообщениям пропагандистов, якобы атаковало 2 морских дрона. Их, конечно, россияне тоже "ликвидировали" и "отразили все атаки".

"ВСУ в ночь на пятницу двумя морскими безэкипажными катерами предприняли попытку атаки военно-морской базы Новороссийска. Вражеские аппараты были обнаружены и уничтожены огнем из штатного вооружения российских кораблей, охраняющих внешний рейд военно-морской базы", - отчитались в России.

Мэр Новороссийска также прокомментировал взрывы в городе. Он заявил, что "военные подразделения эффективно отработали по защите города-героя". Более того, он подчеркнул, что якобы "все объекты жизнеобеспечения и логистики находятся под надежной защитой".

Как россияне отбивали атаку: смотрите видео

Атаку надводных беспилотников в акватории "отбивали" экипажи кораблей "Оленегорский горняк" и "Суворовец".

Суда, которые "отражали атаку" / Фото росСМИ

В Новороссийске запретили движение судов

Россияне в своих заявлениях противоречат друг другу. Пока российское минобороны отчитывается и рассказывает басни, что в Новороссийске отбили все атаки, в акватории возле инцидента запретили движение судов.

Как долго будет продолжаться ограничение – оккупанты не сообщают. Как и не объясняют причины, ведь атаку якобы отбили и угрозы нет. Вместе с тем, советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко утверждает, что в Новороссийске вторая после Севастополя морская военная база россиян. По его словам, именно в этом месте оккупанты прячут свои корабли от дронов в Крыму.

Смотрите на карте, где расположен Новороссийск

Судна "отбили атаку", но есть нюанс

В сети начали появляться кадры, на которых показали суда, "отражавшие" атаку дронов под утро 4 августа. Интересно, что местные власти хвастались, что якобы "повреждений нет".

Однако опубликованные в сети кадры свидетельствуют об обратном. На них видно, как военный корабль "Оленегорский горняк" наклонился на бок. Впоследствии его начали буксировать в неизвестном направлении.

Российский корабль, "отразивший атаку": смотрите видео